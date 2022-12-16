Остаться в живых: Какие приемчики из кино помогут спастись от медведя и ходячих мертвецов

Эксперт по выживанию Михаил Ярин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После начала СВО и проведения частичной мобилизации в России вырос спрос на курсы выживания в дикой природе. Чаще всего на них идут обычные городские жители, которые о поведении в природной среде имеют весьма приблизительное представление.

- Обыватели чаще всего черпают подобную информацию из популярных фильмов, - объясняет «КП» эксперт по выживанию, путешественник и действительный член Русского географического общества Михаил Ярин. - Но там обычно сплошная «фантастика», которая не имеет отношения к реальности…

Итак, разбираем с экспертом самые известные фильмы. Что в них правда, а что насочиняли сценаристы.

«Изгой»

Герой Тома Хэнкса разговаривал с мячиком и удалял больной зуб лезвием конька. Фото: Кадр из фильма

(США, 2000)

В главной роли Том Хэнкс

Сюжет: Сотрудник службы доставки выживает после авиакатастрофы над Тихим океаном и попадает на необитаемый остров. Лишь спустя четыре года ему удается построить плот и добраться до людей.

- Герой Тома Хэнкса, когда у него заболел зуб, вышиб его коньком, который был в подобранном багаже разбившегося самолета.

Фото: Кадр из фильма

- Да, такое могло быть в реальной ситуации. Жить захочешь - еще не так раскорячишься. Фильм, конечно, «попсовый», но нареканий к нему лично у меня немного. С оговорками, что выживать в тропиках несколько проще, чем зимой в тайге. Кто-то, например, удивляется: в кино Том Хэнкс с волейбольным мячом разговаривает, как с другом. А это как раз нормально. Самый сильный стресс для современного человека - одиночество. Мы живем в таком плотном информационном потоке, что, оказавшись одни, можем «поехать». Так что здесь герой просто пытается сохранить свою психику стабильной. Я редко подолгу путешествую в одиночестве, мне не с чем сравнивать. Максимум - десять дней в тайге. До общения с карабином я не дохожу, но сам с собой разговариваю.

«Выживший» (США, 2015)

Леонардо ДиКаприо бродил-бродил и встретил очень сердитую медведицу. Фото: Кадр из фильма

В главной роли Леонардо ДиКаприо

Сюжет: Фильм снят по мотивам истории 1823 года. Охотник и проводник Хью Гласс во время экспедиции по реке Миссури тяжело ранен медведицей. Товарищи, решив, что Хью не жилец, бросили его умирать. Однако мужчина преодолел (в основном ползком) около 300 км и вышел к людям.

- Самый достоверный момент этого фильма - атака медведицы, - считает Михаил Ярин. - Главный герой в лесу случайно оказался между медвежатами и нею. И мама, естественно, побежала спасать своих детей. По сути, ее задача просто обездвижить потенциальную угрозу. Но понятно, что такая махина наносит человеку серьезный урон. Мне приходилось встречать медведя в дикой природе. У него нет самоцели убить человека, это не его добыча, но если он видит в чужаке угрозу, станет атаковать. Поэтому правильнее всего увеличивать дистанцию, не сближаться. Если не провоцировать, зверь уйдет сам.

- Скептики в соцсетях возмущались: мол, убегая от индейцев, герой ДиКаприо бросается в ледяную реку, выбирается на заснеженный берег в мокрой одежде, но выживает.

- Ну, это зритель судит с точки зрения современного городского человека. Тут же персонаж - опытный охотник, он живет в лесу, для него это привычная среда. Может ли такой человек упасть поздней осенью в воду и выжить? Может.

- Один из самых невероятных моментов - когда главный герой голым руками разрывает брюхо мертвой лошади, выгребает оттуда внутренности и залазит в животное сам. Чтобы согреться.

- Это одна из многих сцен в фильме, когда что-то делается только ради красивой картинки и эффекта. С точки зрения здравого смысла это бред. Начнем с того, что разорвать руками мертвую лошадь невозможно. Зачем в нее залазить, тоже непонятно. Кто-то из наших классиков, кажется, Григорий Федосеев (1899 - 1968, советский писатель, инженер-геодезист. - Авт.), писал, что эвенки после убийства оленя греют внутри него руки - пока кровь еще теплая. Но это длится всего несколько минут. Здесь же человек на морозе лезет в труп лошади, который очень скоро остынет и начнет коченеть. Ты потом попробуй еще оттуда выбраться! Чушь собачья.

«На грани» (США, 1997)

«На грани». Фото: Кадр из фильма

В главных ролях Энтони Хопкинс и Алек Болдуин

Сюжет: Миллионер и его молодая жена летят на Аляску, чтобы провести для мадам модную фотосессию. Самолет падает в озеро, выживают только Хопкинс (миллионер), Болдуин (любовник жены) и ассистент. Им предстоит остаться один на один с дикой природой, притом что за группой следует свирепый гризли. Но герой Хопкинса как раз накануне прочел книгу о выживании.

- Например, он знал, что в качестве компаса можно использовать скрепку, если ее намагнитить, потерев о шелк. Положил в лужу сухой листочек, на него - скрепку, а та указала на север…

- В целом я считаю фильм очень неплохим, - говорит Михаил Ярин. - Но в этом способе со скрепкой я сомневаюсь. Мало ли куда укажет скрепка на листике и какие условия на это повлияют? Ветер подул, например. Среди таких знаний много мифов. Вы же слышали, что мох на дереве всегда растет с северной стороны? На моих курсах мы делаем с новичками вылазки в лес. Каждый раз прошу проверить по компасу, правда ли, что мох равно север? Люди удивляются: мох какую угодно сторону показывает, но не север.

- Еще один лайфхак: руками изо льда делают линзу, чтобы разжечь костер.

- Тоже странно. Линза - это определенное преломление. Как выгнуть линзу руками? В качестве линзы можно использовать, например, донышко от бутылки. Оно как раз выпуклое.

- Главный герой объясняет, что окровавленную одежду надо закопать, чтобы не привлекать медведя.

- Совершенная правда. То же самое и с остатками еды. Их нужно зарывать подальше от лагеря.

- Фраза из фильма: «Я читал одну книгу, там сказано, что в дебрях часто умирают от стыда: как я сюда попал, как это случилось?»

- Оказавшись в экстремальной ситуации, человек проходит те самые пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев и так далее. Если у человека нет мотивации выжить, он просто садится, ничего не делая, и угасает. Поэтому нужно перейти в энергосберегающий режим, жить на 20% и заставлять себя что-то делать системно, по кругу. Это поможет вам удержать себя в нормальном психологическом состоянии.

«Ходячие мертвецы»

«Ходячие мертвецы». Фото: Кадр из фильма

(США, 2010 - 2022)

Сюжет: На Земле эпидемия неизвестного вируса, который превращает всех умерших в зомби. Люди сбиваются в группы (а кто и в банды) и пытаются выжить в городах и лесах. «Ходячие...» считается любимым сериалом «диванных выживальщиков».

- Мы же с вами понимаем: все, что касается темы зомби, - из пальца высосано. Но есть исключения. Я дружил с писателем Андреем Крузом (бывший десантник, писатель-фантаст, умер в 2018 году. - Авт.). В его книгах, хотя там тоже описан зомби-апокалипсис, процесс выживания был достоверен. Там зомби предстают как объект опасности, в других условиях это могли быть хищные звери или погодные катаклизмы.

КСТАТИ

Топ-3 правильных фильмов о выживании

Версия Михаила Ярина

1. «Затерянные во льдах» (Исландия, 2018)

«Затерянные во льдах». Фото: Кадр из фильма

Небольшой самолет терпит крушение в Арктике, пилот пытается выжить в одиночку.

- Все очень достоверно показано и правильно с точки зрения логики его действия, сигналов и так далее.

2. «Джунгли» (Австралия, 2017)

«Джунгли». Фото: Кадр из фильма

Этот триллер снят по реальной истории начала 1980-х - группа путешественников отправляется исследовать джунгли Амазонки, но в итоге все заканчивается печально.

- Никаких безумных фантазий от авторов. Очень мощно показано психологическое состояние главного героя (Дэниел Рэдклифф. - Авт.), когда на фоне истощения и отчаяния у него начинаются галлюцинации, и он пытается сообразить, как и куда нужно идти, чтобы выбраться.

3. «На грани» (США, 1997)

«На грани». Фото: Кадр из фильма

- Пожалуй, включу в тройку и этот фильм. Он хороший. По крайней мере в отличие от «Выжившего» - не фантастика.