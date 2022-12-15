«Бахмутский палач» и истощение ВСУ: Сколько правды в угрозах «зимнего наступления» Украины

Алексей Резников сделал громкое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель оборонного ведомства незалежной Алексей Резников сделал громкое заявление: «Моя личная оценка такова - наши вооруженные силы зимой не планируют останавливаться». При том глава минобороны самостийной отметил, что украинская сторона располагает запасами зимнего снаряжения, в три раза превышающего критический уровень. И что ВСУ «просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой». Также Резников полагает, что скорость этого зимнего контрнаступления Украины зависит от поставок вооружений из стран НАТО.

При том украинский премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что его великая страна будет мучаться от дефицита электроэнергии в эти сложные зимние месяцы. В это же время главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Зеленскому, что «в Бахумте все плохо».

Так наступать или бежать?

KP.RU обратилась за комментарием к военным экспертам.

Вот что рассказал член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

- Что означает наступательное заявление министра обороны самостийной?

- Это означает, что на самом деле они наступать не готовы.

- То есть?

- Надо относиться к этому критично. Возможно, что это попытка отвлечь внимание. Пропихнуть дезинформацию.

- Зачем?

- У ВСУ есть огромные проблемы. С вооружениями, со снаряжением, с техникой, с боеприпасами.

- Но настолько ли они критичны, чтобы ВСУ вообще не могло наступать?

- Это вопрос. При том, что последние два месяца они везде только и говорили, что они вот-вот начнут наступать ? И да, этот вопрос - открытый.

- Почему?

- Если наступить они не начнут, это означает, что в боях ноября-декабря ВСУ, действительно, истощили свои огромные людские резервы. Которые они непрерывно бросали, в частности, на Бахмутское направление. За что главком ВСУ Залужный получил кличку «Бахмутский палач».

- Так все же - зимнее наступление Украины, скорее, будет - или, скорее, нет?

- Они будут пытаться локально наступать. На глобальное наступление сил у них, похоже, уже нет. Но зимние наступательные операции они просто будут вынуждены проводить. Им нельзя глухо сидеть в обороне. Это ведь значит полностью отдать инициативу нам. Но там в командовании не дураки сидят.

А вот мнение эксперта Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета Андрея Кошкина.

- Почему-то к началу декабря все решили, что именно зима принесет паузу в боевых действиях.

- Но нет ведь таких заявлениях ни с нашей, ни с той стороны. Которые бы говорили о прекращении боевых действий на зимний период. Наоборот, с обеих сторон чаще слышим заявления, что боевые действия будут продолжаться. Здесь есть специфика ведения боевых действий. И эту специфику будут учитывать все, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

- В чью пользу играет зима?

- Это зависит от условий обеспечения. Это не идет в плюс, если не могут подвести зимнее обмундирование и спецснаряжение из-за того, что не хватает гусеничного транспорта и используется гражданский транспорт, к тому не приспособленный. Сетуют на то, что дороги разбиты и размыты, и ждут, когда их подморозит. Если нет пунктов обогрева, подвоза горячего питания — это не сыграет на пользу подразделениям, готовящимся наступать.

- Резников сказал, что у них запасы зимнего снаряжения в 3 раза превышают критический уровень — это что значит?

- Они ждут, когда дороги подморозит достаточно, чтобы подвезти «зимний запас». Но это, скорее, политическое заявление. Для военных заявлять подобное нет никакой нужды. А раз министр обороны такое говорит, значит, возникла необходимость запустить именно такую информацию в большое информационное поле.

- Резников заявил, что скорость наступления будет зависеть от военных поставок Запада.

- Это тоже политическое заявление. Оно должно быть сигналом для запада - если вы хотите, чтобы мы двигались, наступали - давайте нам больше вооружений и техники. С другой стороны, есть обоснование и для своего общества — нам не дают оружия, и потому мы не наступаем! А, вообще, серьезные эксперты приходят к выводу, что у ВСУ нет ресурсов для значительных наступательных действий

Ожидаем изменения парадигмы...