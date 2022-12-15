Петросян одобрил: Татьяна Брухунова показала пышные прелести в нижнем белье

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети.

Молодую жену Евгения Петросяна часто критикуют за «бабушкин» гардероб. 33-летняя Татьяна Брухунова обычно прячет фигуру под унылыми балахонами и невзрачными платьями. Поэтому появление супруги комика в бюстгальтере стало полной неожиданностью для подписчиков ее соцсетей. Полуобнаженная Брухунова впервые решилась публично продемонстрировать свои прелести в нижнем белье.

Еще вчера Петросян и его избранница нежились на мальдивских пляжах, а сегодня, наконец, прилетели в Москву. Заснеженная Россия встретила их минусовой температурой, к которой Татьяна привыкает с большим трудом. Супруга юмориста поспешила купить себе теплый свитер, который она продемонстрировала подписчикам.

Перед тем, как нарядиться в обновку, Брухунова снялась в микротопе, скорее, напоминающем лифчик, и в черных брюках. Оказалось, что под безразмерными нарядами она прячет роскошный бюст.

«Я, как вы уже поняли, вернулась в Москву и еще трудно адаптируюсь к этой погоде, но не важно. Я собираюсь на работу, у меня сегодня очень длинный рабочий день, я выбрала для себя удобный образ, и не могу не похвалиться новым свитером. Я ради этого дела даже вышла к вам в топе, чего никогда не делала. Эффектненько? По-моему, просто сумасшедше круто», - уверена Брухунова.

Жена юмориста снялась в нижнем белье. Фото: соцсети.

Поклонники уверены, что перед съемкой Татьяна спросила разрешения у своего мужа, и тот дал добро. Наверняка 77-летний Евгений Ваганович гордится соблазнительными прелестями своей молодой избранницы и не прочь похвастаться ими перед публикой.

Подписчики Татьяны в комментариях делают ей комплименты по поводу ее фигуры. Многие признались, что раньше считали ее толстой, но теперь убедились, что это не так. «Во-первых, мне очень приятно получить от вас столько комплиментов. Знаете, когда мне постоянно пишут: “Вот ты жирная корова, носишь такие широкие вещи”. Ну, если я ношу широкие вещи, это не значит, что я жирная корова. Я сделала это целенаправленно, просто потому что хотела вам показать крутой свитер. Поэтому конечно, огромное спасибо за комплимент, мне безумно приятно», - призналась Татьяна.

Для отдыха на Мальдивах супруги выбрали остров Дхигу, где поселились в пятизвездочном отеле. Татьяна рассказывала в соцсетях, что ноябрь выдался для нее очень трудным, и она чувствовала себя в конец измотанной.

«Поняв, что возложила на себя слишком много «должна» и «надо», я рухнула. Посыпалось одно за другим. Но мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть», - написала Брухунова.

Во время отпуска на Мальдивах супруги пережили второй медовый месяц. Татьяна устраивала для Петросяна ужины на пляже при свечах и романтические прогулки на закате по берегу Индийского океана.