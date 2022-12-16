Байден, Рейган, Брюс Уиллис, Лев Толстой - жертвы одной страшной болезни. Она несет страдания и смерть

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Весь мир трубит об угрозе и рисках для каждого болезни Альцгеймера. Сей диагноз равносилен смертному приговору. Смертельных болезней на свете много. Альцгеймер страшен тем, что за долгие годы до того, как пациент отдаст Богу душу, он перестает узнавать родных и близких, забывает прошлое, не воспринимает окружающий мир и самого себя. И нет пока лекарств, вакцин, прочих медицинских средств, чтобы исцелить больного.

Потому Альцгеймер и стал синонимом безнадежности, страха, ужаса.

- Это нейродегенеративное заболевание, связанное со старением нашего мозга, - объясняет автор медицинского бестселлера-22 «Альцгеймер» доктор Валерий Новоселов. – Настолько частое сегодня, что про него уже снимают художественное кино: «Все еще Элис», «Дневник памяти», «Железная леди»… Психологическая драма «Отец» с сэром Энтони Хопкинсом в прошлом году удостоилась шести номинаций на «Оскар». Заветные статуэтки получили Хопкинс («Лучшая мужская роль») и сценарий фильма.

- А еще ходит много печальных анекдотов. Например, «Внучек, напомни, как зовут того немца, из-за которого я схожу с ума».

- Алоис Альцгеймер. В 1907 г, когда основной причиной слабоумия был нейросифилис, он описал вариант новой деменции. В его честь это слабоумие и назвали. В моей библиотеке, однако, есть учебник по неврологии заслуженного профессора Императорского Московского университета Алексея Яковлевича Кожевникова, изданный в 1904 г. На стр. 215 – представьте!- подробное описание того, что сегодня зовется болезнью Альцгеймера. При том, что основатель российской неврологии Кожевников покинул сей мир еще в 1902 г.

Немецкий психиатр и невролог Алоис Альцгеймер.

- Выходит, русский доктор был первым. Почему же тогда болезнь Альцгеймера, а не Кожевникова?

- Европейцы издавна большие мастера маркетинга. Подсуетились, застолбили недуг. А мы…

- Альцгеймер - болезнь пожилых. Недаром в народе ее называют старческий склероз.

- Болезни «старческий склероз» не существует! Неуместно и народное выражение - «он в маразме». Правильно говорить деменция (приобретённое слабоумие), синдром деменции или выраженные когнитивные расстройства (внимания, памяти, речи, восприятия, управляющих функций).

Автор медицинского бестселлера «Альцгеймер» доктор Валерий Новоселов. Фото: Личный архив

- Если память меня не подводит, в СССР Альцгеймера не было. Как и секса. Главной медицинской страшилкой тогда был рак, считавшийся неизлечимым. На закате СССР пугалом стал СПИД. Помню анекдот: «Лучшее лекарство от СПИДа – спи один!» Хотя народ боялся, что можно заразиться от укуса комара.

- Разумеется, Альцгеймер, как и секс, был и в СССР, и на Западе. Но на него мало обращали внимание. Просто одна из многих болезней.

Лето 1987 года, СССР. Доктор медицинских наук профессор Т.В. Голосова с листовкой, изданной для пропаганды профилактики СПИДа. Фото: Подэрни Роман/Фотохроника ТАСС

- Когда же возник «ужас, ужас, ужас»?

- В 1994 г. этот диагноз поставили 83-летнему экс-президенту США Рональду Рейгану. Тот обратился к нации: «Мне сказали, что я - один из миллионов американцев, которым предстоят страдания от болезни Альцгеймера… Сейчас я начинаю путешествие, которое приведёт меня к закату моих дней.»

Нация в шоке. Пресса постоянно подогревала интерес к болезни Рейгана. Он поначалу бодрился. Потом семья полностью его изолировала. Мозг разрушался, экс-президент не узнавал окружающих. В 2004 г он умер. После 10 лет страданий, сообщила семья. В следующем, 2005 г, официально сообщили, что деменцией страдает экс-премьер Великобритании, «Железная леди» Маргарет Тэтчер. Скончалась в 2013 г. Ей было 87.

Многолетние страдания, смерть двух мировых лидеров и всколыхнули интерес к Альцгеймеру. Уж если таким людям медицина бессильна помочь?! Появились исследования, фильмы, анекдоты…

БАЙ-БАЙ, БАЙДЕН!

- В ноябре 80 стукнуло действующему президенту США Джо Байдену. Ходят упорные слухи, что он тоже страдает Альцгеймером. Постоянные оговорки, забывчивость, топтание на сцене, рукопожатие в пустоту…

-Я не могу поставить заочно окончательный диагноз. Нужен сам пациент, чтобы провести диагностику, его медицинская документация, снимки мозга. Но, признаюсь, давно профессионально слежу по ТВ за этим пациентом. И отмечаю признаки постепенного когнитивного снижения, характерные при болезни Альцгеймера.

- Перечислите, Валерий Михайлович.

- Налицо очевидные нарушения памяти. Вице-президента Камалу Харрис назвал «избранным президентом». Пытался дать слово конгрессменше, погибшей в автокатастрофе. Сказал, что в США 54 штата, а их всего 50. Публично заявил, что его старший сын Бо погиб в Ираке, хотя тот умер на родине от рака. Подобным ошибкам несть числа. Трудности с воспроизведением информации, подбором слов, изложением мыслей. Часто теряет мысль в процессе ее изложения. Обеднение и замедление речи. Явное снижение способности к концентрации внимания. Негибкость мышления. Лицо - как маска. Вдобавок у пациента есть три гериатрических синдрома, которые мне, профессионалу, хорошо видны по телетрансляциям: старческая астения, саркопения (потеря мышечной массы), остеопороз. А ведь президент склонен к падениям.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

- Все видели, как он падал на трапе самолета, на ровном месте свалился с велосипеда!

- Не удивлюсь, если Байден сломает предплечье, либо бедро. Рейган, кстати, в деменции ломал ногу, Тэтчер – руку. Все три синдрома ухудшают течение болезни Альцгеймера.

- Однако хозяин Белого дома собирается вновь идти на президентские выборы 2024 г. Он хоть соображает, что говорит?

- Увы, пациент уже не понимает, в каком он состоянии: тело падает и спотыкается, мозг без помощи шпаргалки и телесуфлера вряд ли сможет четко выражать свою мысль. Рейган, объявляя нации о болезни, трезво оценивал свои возможности. Байден уже миновал эту стадию, куда дальше ушел на тропе деменции. Вряд ли он уже сможет жить без постоянной помощи жены и близких людей. Эта приобретенная зависимость от помощи - сущностный признак деменции.

И ТЫ, БРЮС?!

- Наглядный пример. Весной организаторы пародийной премии «Золотая малина», антипод «Оскара», ввели специальную номинацию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Таких набралось аж 8. Антинаграду дали за главную роль генерала в «Звездном рубеже». Критики нещадно разругали Брюса, который « пребывает в дремоте во время этой ужасной научно-фантастической ошибки». Сам «лауреат» никак не прореагировал. Зато семья обратилась к поклонникам «крепкого орешка». У нашего любимого Брюса когнитивные проблемы, афазия. Из-за болезни он завершает кинокарьеру. В 67 лет! Под нажимом фанатов жюри отменило антипремию Уиллиса.

Брюс Уиллис перестал сниматься в кино из-за проблем со здоровьем. Фото: EAST NEWS

- Негоже обижать больных.

- Афазия, поясню, полное или частичное расстройство, утрата речи. Но это не отдельная болезнь, как многие сейчас считают в связи с недугом Брюса Уиллиса. А симптом, проявление многих недугов, связанных с поражением головного мозга. Афазия была у Ленина, умершего от нейросифилиса. Афазией страдала долго Шерон Стоун, перенесшая в 2001 г тяжелый инсульт.

В последние годы Брюс все больше появлялся в низкопробных боевиках. Коллеги поведали в СМИ, что он выглядел на съемках опущенным, безучастным, постоянно забывал слова, поэтому ему давали только самые простые роли с минимумом речи. Но продюсеры, режиссеры продолжали приглашать угасающую звезду Голливуда в свои поделки, надеясь громким его именем привлечь внимание зрителей. Эта последовательность - проблемы с памятью, их нарастание, затем еще афазия, расстройство речи - указывает, что Брюс Уиллис страдает болезнью Альцгеймера. Поэтому семья объявила о его уходе из кино. Сам Брюс уже не в том состоянии, чтобы принимать решения.

- На днях семья досрочно устроила ему праздник Рождества. Пишут, он уже перестает узнавать близких.

- Деменция прогрессирует. По-хорошему, семья Байдена тоже должна отозвать беднягу Джо из Белого дома. Пациенту нужен покой, качалка и плед, я уверен. Вместо этого кто-то пользуется его беспомощностью, как режиссеры низкопробных боевиков в случае Брюса Уиллиса, и руководит из-за спины больного Джо великой страной.

- Режиссер в Белом доме известен. Барак Хуссейнович Обама. Дважды оттрубил на посту президента США. Третий срок по закону не положен. А желание есть. Ему всего 61 год. Вот и рулит страной за спиной беспомощного Джо. Вся команда Байдена фактически люди Обамы. И семья здесь бессильна.

- По-человечески жаль пациента Байдена.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОБЕГ ГРАФА

- Болезнь Альцгеймера - не только нарушения памяти, как многие по-прежнему считают, но еще и поведенческие расстройства, психопатологические проявления. Они есть у 75-80% больных деменцией.

Лев Толстой в 1910 г, поругавшись с женой, а это тоже часто бывает при деменции, тайно сбежал из Ясной Поляны без какого-то конкретного плана в новую жизнь. В 82 года! Сменил три поезда, из Козельска на ямщике добрался в Шамординский женский монастырь к любимой сестре Марии Николаевне Толстой - монахине. На рассвете, не попрощавшись с ней, вернулся в Козельск, сел без билета на первый подошедший к перрону поезд «Смоленск-Раненбург».

- Раненбург – моя родная станция в Липецкой области. Но до нее писатель не доехал. Умер на соседней станции Астапово, ныне - Лев Толстой.

- Странно тут все: отсутствие плана действий, недооценка своего возраста, физических возможностей, которых у графа уже не было. Типичный Альцгеймер. А помните Плюшкина из «Мертвых душ»?

- Разумеется. Синоним патологического скряги, крохобора!

- Процитирую Гоголя: «он ходил каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и всё, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, - всё тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты.»

- Хотя Плюшкин – помещик, владелец восьмисот крестьян. И так опустился! Недаром Гоголь назвал его «прорехой на человечестве».

- Не виноват Степан Плюшкин, около 70 лет от роду. Он тоже жертва Альцгеймера. Гоголь не фантазировал. И сегодня после смерти в пожилом возрасте одиноких, даже хорошо известных нам людей (не буду называть фамилии!) находят их квартиры заваленными до потолка тряпками, бутылками и прочим хламом, который они тащили с мусорок.

- В Москве неподалеку от меня старушка тоже забила квартиру мусором, который собирала и свозила домой в детской коляске. Куда только ни жаловались соседи, дуревшие от зловония.

- Альцгеймер многолик.

- Сколько людей страдают им в России и мире?

- В России, по экспертным оценкам, больных с деменцией, в основе которой лежат нейродегенеративные процессы, 1,5-2 млн. Это значит, что каждый сотый гражданин нашей страны требует постоянной медицинской и социальной помощи. Если в семье есть пациент с деменцией, то все близкие участвуют в уходе. Это еще несколько миллионов человек, жизнь которых во многом останавливается. Чаще это дочери и сыновья, которые уже и сами на пороге старости, когда нужно уделять время своему здоровью и внукам. Это заметная проблема нашего быстро стареющего общества.

В мире 50-65 млн. больных. К 2050 г, по прогнозам, на планете будет 150 -160 млн.

Главная проблема – Альцгеймер неизлечим. Пока неизлечим…

(Продолжение следует)

Как избежать, или хотя бы отдалить приход зловещего Альцгеймера.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валерий Новоселов, 61 г. Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, в прошлом аспирант НИИ мозга АМН СССР. Выпускник Первого медицинского института (ныне Сеченовский университет). Более трети века изучает тему старения человека. Возглавляет старейшее научное сообщество геронтологов на постсоветском пространстве – секцию геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор 15 популярных книг о здоровье, старении. Постоянный автор «Комсомольской правды»

СПРАВКА «КП»

ИХ ПОГУБИЛ АЛЬЦГЕЙМЕР

ПОЛИТИКИ

Экс-президент США Рональд Рейган

Экс-премьер Великобритании Маргарет Тетчер

Экс-премьер Израиля Ицхак Шамир

АКТЕРЫ

Шон Коннери

Питер Фальк

Анни Жирардо

Рита Хейворт

Чарльз Бронсон

Омар Шариф

Фрэнк Синатра

Робин Уильямс

Моника Витти

ПИСАТЕЛИ

Лев Толстой

Терри Пратчетт