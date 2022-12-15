«Дело не в политике, а в человеческой низости»: почему с Лией Ахеджаковой перестали здороваться её коллеги

Рыдающей Ахеджаковой» посочувствовали не многие Фото: Мила СТРИЖ

84-летняя Ахеджакова рассказала в эфире YouTube-шоу «Бюро», что с ней перестали общаться её друзья. На днях она встретилась в театре (кстати, вопреки слухам Ахеджакова находится не в Израиле, а в Москве) с артистом Александром Бердой, с которым работает в «Современнике» долгие годы. И он даже не поздоровался.

«Я говорю: «Саш, ты со мной не здороваешься?». И он мне сказал: «Не буду я с тобой здороваться!» — рассказала актриса журналистам. Эти слова ее очень расстроили – раньше она с Александром приятельствовала и помогала, когда он заболел и лежал в больнице, хлопотала перед врачами. От обиды Ахеджакова расплакалась. И вообще, призналась Лия Меджидовна, в последнее время она много плачет.

«Рыдающей Ахеджаковой» посочувствовали не многие. Пользователи соцсетей пристыдили за её заявления, которые часто вызывают чувство неловкости. И вообще зря актриса лезет в политику, в которой ничего не понимает. KP.RU позвонил Александре Берде, чтобы узнать: «почто народную артистку обижаете»?

- Ахеджакова прекрасно знает, почему я с ней не здороваюсь и не общаюсь, - говорит Берда. - Раз уж она вынесла ссор из избы, я объясню. Повод она подала не сейчас, а два года назад, когда написала «открытое письмо» Гармашу…

…Стоит напомнить читателям KP.RU историю двухлетней давности. Летом 2020 года на закрытом собрании «Современника» Сергей Гармаш выступил с обращением к труппе: он раскритиковал тогдашнего худрука Виктора Рыжакова и назвал его назначение «катастрофичным для будущего театра» (кстати, Рыжакова сняли с должности полгода назад), хлопнул дверью и ушел из «Современника». После этого Ахеджакова (она защищала Рыжакова) написала Гармашу открытое письмо, которое заканчивалось словами: «Сережа, только мой тебе совет - постарайся не пить, это разрушает личность». Её письмо тут же разлетелось по Сети. И если о слабостях народного артиста знали только его коллеги и близкие, то Ахеджакова ославила его на весь мир.

- С тех пор я с ней не общаюсь. Она на всех вешает ярлыки: тот у неё стукач, а тот – доносчик, - говорит Александр Берда. – Но за собой ничего такого не замечает, хотя является мастером «художественного стука». Когда коллег обсуждают публично, это отвратительно.

Кстати, в больницу ко мне она не ездила, хотя, действительно, я просил ее позвонить главврачу. Она сказала, что звонила, но не дозвонилась: главврач трубку не брал …

Мы с Лией дружили, много общались, вместе играли в спектаклях – это правда.

Она сейчас идеологию притягивает, якобы, я с ней перестал здороваться из-за политики, из-за её позиции по СВО на Украине. Это не так. Дело не в политике, не в её гражданской позиции, а в человеческой низости. Она публично оскорбила нашего коллегу, моего товарища. За это я перестал её уважать.