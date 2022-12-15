Россиянам хотят запретить работать из-за границы: Кого коснется

Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете Федерации хотят «закрутить гайки» для тех, кто уехал за границу, но при этом продолжает трудиться удаленно. Сенаторы планируют вскоре внести в Госдуму законопроект об этом. Правда, пугаться пока не стоит. Как предполагается, изменения коснутся в первую очередь тех, кому и так не полагается работать за рубежом. Удаленную работу из другой страны могут запретить чиновникам, работникам транспортных отраслей и сотрудникам из сферы информационной безопасности.

Речи о сотрудниках из других сфер экономики, а такое о сотрудниках частных компаний не было. Но в Минцифры все равно решили высказать свою позицию. Видимо, чтобы сенаторы слишком сильно не увлекались законотворчеством.

- Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей, - пояснили в министерстве.

Другими словами, в Минцифры предлагают найти компромисс между безопасностью и целесообразностью. В частности, если речь идет о какие-то госконтрактах, которые выполняют для ведомств сторонние подрядчики.

При этом неформальный запрет на работу из-за рубежа и для чиновников, и для сотрудников госкомпаний уже действует. К примеру, в последний месяц многих работников госбанков, уехавших на фоне частичной мобилизации, уже поставили перед выбором: либо возвращаетесь, либо увольняетесь. Такую позицию в банках объясняют просто — сотрудники, работающие за периметром и входящие во внутреннюю систему банка через условный VPN (сервис, позволяющий заходить даже на запрещенные сайты и из любой точки мира), представляют угрозу из-за участившихся кибератак.

Кстати, в частных компаниях подобной практики не наблюдается. В зависимости от сферы деятельности на зарубежных удаленщиков может приходиться до трети всего персонала компании. И ограничивать частный бизнес в выборе сотрудников было бы странно. Тем более что невозможно отделить тех, кто работает из-за рубежа постоянно, от тех, кто поехал туда в командировку.

- А если человек в Индии или Дубае налаживает параллельный импорт в РФ? Или поставки из Китая? Или управляет активами в Израиле? Это все дружественные страны. Эти люди друзья или враги по вашей логике? - недоумевает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

Напомним, по разным оценкам, в этом году Россию покинуло от 500 тысяч до миллиона трудоспособных россиян. Большинство из них продолжают работать на российские компании, но физически живут в другой стране. Правда, многие уже стали возвращаться. Дело в том, что, если находиться за рубежом больше полугода, человек становится нерезидентом. А это накладывает на работодателя дополнительные налоговые обязательства. Так, подоходный налог для гражданина России, постоянно живущего внутри страны, составляет 13%. Нерезиденты (имеющие другое гражданство или живущие за границей больше 183 дней в течение календарного года) обязаны платить гораздо больше - 30% с дохода.