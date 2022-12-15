С диагнозом «бесплодие» стала дважды мамой

Книга станет поддержкой женщинам, у которых по каким-то причинам не получается стать мамами

Такие истории имеют волшебную силу: вдохновляют и помогают осуществить любую заветную мечту.

«Никогда не сможешь родить» – страшные для любой женщины слова Катя услышала, будучи совсем юной, в 14 лет. Последствия врачебной ошибки... Как часто бывает, недостижимое стало желаннее всего на свете. Дверца в материнство оказалась не такой уж и потаённой: нашлась и открылась. Пусть нескоро, через 14 лет, но Катя стала мамой. Сейчас у нее растут дочка и сын. Ангелина и Никита. Оба – приемные.

– Это не мой путь – тратить на бессмысленные попытки время, которое мы с малышом можем провести вместе. Отдать космические деньги и немало здоровья за то, чтобы ребенок был близок мне генетически, тоже не мой путь. Мне, простите за резкость, плевать на гены с высоты моего красного диплома по специальности «генетик», – говорит счастливая мама.

Как большая беда перестала быть провалом, пожирающим энергию, и стала источником энергии действия, Катя Кузнецова описала в книге «Дети, домой! Очень честная история усыновления».

Ее однозначно стоит прочесть тем, кто душой принял идею взять в семью чужого ребенка, но сомневается или боится. А вдруг не смогу полюбить? А если вылезут скрытые болезни? Проявится «дурная» наследственность? А вдруг объявятся родные мама с папой на пороге, и ребенок выберет их? Эти «а вдруг» так легко выбивают почву из-под ног.

Катя развеивает такие страхи, объясняет, что действительно может стать преградой и как обойти подводные камни. Подсказывает, как говорить с мужем и родственниками о решении об усыновлении и как найти «своего» малыша. Какие собирать документы, с чего начинать, куда обращаться. Развенчивает известные мифы. Например, о том, что здоровых, красивых, маленьких деток «прячут» и «придерживают» для тех, кто в состоянии за них заплатить, дать взятку сотрудникам опеки. А вот ребятишек с заболеваниями, наоборот, всем активно предлагают.

Главная мысль: сомневаться – это нормально, однако все не так страшно и сложно, как кажется. И ведь это шанс не только самому стать счастливым родителем, но и сделать счастливым еще кого-то. В книге есть трогательные истории-вставки: про Юльку, которую приемная мама вернула в детский дом из-за разлада с мужем, а потом все же выбрала дочку. Про Настену-отказчничка, которая нашла новую маму благодаря тому, что появилась на свет именно в 16.56 – ровно во столько, во сколько остановилось сердечко новорожденного первенца Ольги. Про то, как в очереди в отдел опеки Лена встретила будущего мужа и после двоих усыновленных у пары родился кровный малыш. Никто не знает, почему, но так нередко случается с усыновителями, даже вопреки суровым диагнозам.

Книга станет поддержкой женщинам, у которых по каким-то причинам не получается стать мамами. И тем, кто уже стал родителем, книга будет полезной: она как будто подсвечивает самое важное и ценное, и да, это дети, семья, любовь.

А в глобальном смысле эта книга о том, что мечты осуществимы. И для этого не нужны сверхусилия или невиданное везение. Нужна внутренняя готовность и уверенность, упорство и смелость, план действий и очень много маленьких, но осознанных шагов к цели. Тогда и волшебство само включится.