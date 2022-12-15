Расстройство пищевого поведения: когда мы заедаем проблемы, не замечая этого

Автор книги, клинический психолог Ирина Ушкова написала о серьезном заболевании – расстройстве пищевого поведения

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «Вкус свободы». Книга для людей, которые слишком озабочены своим весом и формами, фокусируются на внешней красоте, рекламном идеале. Которые то садятся на диеты, то срываются с них. Бесконечно тренируются в спортзалах. И оказываются то в эйфории, то впадают в серьезную депрессию из-за неудач.

Автор книги, клинический психолог Ирина Ушкова написала о серьезном заболевании – расстройстве пищевого поведения (РПП). Она не только профессионал, всерьез занимающийся этой проблемой, но и сама боролась с ней несколько лет.

По сути книга – это методическое пособие для тех, кто пытается привести свое тело к идеалу, но постоянно терпит неудачу. А также для их близких, которые видят мучения родного человека и хотят помочь. Мы поговорили с автором о том, как перестать быть заложником стандартов красоты и начать жить здоровой и вкусной жизнью.

ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ВАЖНОГО И НУЖНОГО

– В предисловии вы предельно откровенно рассказываете о том, насколько сложно было вам понять, что у вас расстройство пищевого поведения, и какая долгая дорога была к осознанию того, что это не норма. Кажется, что это дорога длиною в жизнь. Как считаете, эта книга поможет читателям быстрее пройти путь к себе?

– Нет, РПП – это точно не дорога длиной в жизнь. Даже у меня, когда я не понимала и не знала толком о том, что это, когда не было советов профессионалов, этот путь занял не слишком большой отрезок времени. Но, к сожалению, даже за короткий срок можно испортить здоровье многочисленными неправильными диетами. Поэтому я считаю, что моя книга может для многих стать тем помощником, который объяснит, что идет не так, направит в нужную сторону, подскажет, что есть проблемы с пищевым поведением. И главное – в ней есть практические советы, конкретные действия, которые помогут не сорваться, приведут к ожидаемому результату.

– Есть ли какие-то важные моменты, когда человек должен задуматься? Какие звоночки должны насторожить?

– Один из основных – если вы взвешиваетесь каждый день и результат на весах вас не радует. Более громкий звоночек – если вы взвешиваетесь каждый день несколько раз: после еды, до еды, после занятий спортом и так далее. То есть этот пунктик уже серьезно вмешивается в вашу жизнь. Второе – если вы начинаете отказываться от каких-то значимых вещей, например, не идете на важное мероприятие, потому что там будет много еды и вы можете сорваться и переесть. Или отказываетесь встречаться с друзьями, потому что пропустите тренировку. Это значит, что уже появилось отклонение в поведении, которое заслоняет многие важные области жизни.

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «Вкус свободы»

В МИРЕ НОВАЯ ФОБИЯ – БОЯЗНЬ ЛИШНЕГО ВЕСА

– Из вашей книги я узнала такое понятие, как фэтфобия, – неприязнь и даже ненависть к людям с избытком лишних килограммов, проще говоря – слишком толстым. И, боюсь, она есть почти у всех: наш мир сейчас слишком ЗОЖ-ориентированный и быть толстым стыдно и позорно. Чем эта фобия опасна как для полных, так и для худых людей?

– Да, фэтфобия опасна для людей и в большом теле, и для тех, кто близок к стандартам красоты. А опасность заключается в том, что мы все начинаем бояться поправиться, даже худой человек. И это то мощное топливо, что подпитывает костер РПП, и тогда человек начинает делать все, лишь бы не стать тем, над которым насмехаются. А еще что характерно для нашего общества – упрекать полных людей в лени, недостатке воли, самодисциплины. Это гонка, которая истощает эмоциональные запасы в пользу РПП.

– РПП – многогранное заболевание, граничащее с депрессией, фобиями и другими психиатрическими формами заболеваний. С одной стороны, книга поможет понять, что у кого-то все в целом не так уж и плохо (например, я ее прочитала и выдохнула – не все так запущено, как мне казалось). С другой – ее прочитает мнительный человек и усугубит свое состояние. Когда работали над книгой, не боялись такого эффекта?

– Всегда есть такая вероятность, у любого автора. Но чаще всего люди с РПП уже понимают, что с ними что-то не так, их мучает это состояние, и они много читают об этом состоянии, подписаны на паблики, ищут статьи в интернете. А если тревожный человек прочитает книгу и найдет у себя признаки РПП, то рекомендую обратиться с специалисту – клиническому психологу или психиатру со специализацией в РПП. Специалист точно даст ответ, стоит ли вам волноваться по этому поводу или все в порядке.

ДЕЛО НЕ В ТЕЛЕ, А В ГОЛОВЕ

– Есть расхожее мнение, что расстройство пищевого поведения неизлечимо, мол, все равно будете срываться и снова толстеть. Есть ли какие-то правила, действия, которые помогут удержать нормальный вес?

– На самом деле РПП в меньшей степени связано с весом. Излечившись, человек может остаться в прежнем весе, как было со мной, может похудеть, а может и набрать – все зависит от исходных данных и итоговых результатов. Но такой миф действительно есть. И я его развенчиваю в книге. Конечно, возможно заболеть повторно, поэтому главное – не создавать провоцирующих факторов, ситуаций для развития расстройства пищевого поведения. Ведь смысл лечения РПП – в понимании истоков проблемы, это в большей степени психологическая история, хотя и густо замешанная на питании. Важно помнить, что диеты не способствуют удержанию веса, они способствуют его колебанию с тенденцией к увеличению.

– Самое главное в любой борьбе и преодолении самого себя, своих слабостей – не сорваться. Что помогло вам?

– Не совсем верный подход к проблеме. Когда дело касается РПП, речь не идет о слабостях или борьбе с собой. Обычно, кстати, у таких людей железная воля – чтобы держать себя в рамках, нельзя быть слабой. Но важнее понять, что привело к такому дисфункциональному способу справляться с жизненными трудностями. И попытаться найти более эффективные и сострадательные (прежде всего, к своему телу, своему здоровью) способы решения жизненных трудностей.

ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ НЕИДЕАЛЬНЫМ

– Есть ли какие-то общие советы – как научиться принимать себя и свое тело? Мы сейчас не о бодипозитиве, а о том, как перестать стремиться к недосягаемому идеалу? Как полюбить себя с маленькими недостатками?

– В книге этому посвящена целая глаза, и там более 10 шагов, которые нужно пройти постепенно. И, боюсь, парой слов тут точно не обойтись. Но первое, что мы должны понимать: жизнь разнообразна. Это не рекламный материал, где фигурируют модели исключительно одного роста и одной комплекции. Жизнь не ретушируют и обрабатывают в фотошопе. Мы все разные. Второе – важно найти другую точку приложения усилий, сместить фокус со своего тела. Конечно, если речь идет о спортсменах, моделях, то это более сложная история. Но обычным людям важнее функциональность, а не красота тела. Обращайте внимание, что тело может делать, что может вам дать, что ему комфортно. Не насилуйте себя. Заботьтесь о своем теле, любите его, несмотря на то, соответствует ли оно вашим идеалам красоты или нет.