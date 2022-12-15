Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи: «Социальными должны быть не лифты, а лестницы»

Председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий Фото: Андрей МИНАЕВ

В Москве проходит всероссийский студенческий форум «Твой ход — 2022», в котором приняло участие более 5 тысяч юношей и девушек из 89 регионов, включая новые территории России. На тематических площадках молодые люди обсуждают задачи личностного развития, перспективы карьеры и социально-психологические аспекты. Особенно важно, что рассмотреть эти и многие другие вопросы учащиеся имеют возможность не только друг с другом, но и с руководителями вузов, а также государственными и общественными деятелями.

Какое оно – новое юное поколение россиян? В открытой студии медиагруппы «Комсомольской правды» рассказал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

- Павел Павлович, мы с вами находимся на форуме «Твой ход». Вы принимаете в нем активное участие. Какие у вас первые впечатления от форума?

- Главные выводы, которые я сделал - это масштабность и открытость форума. Любой студент мог зарегистрироваться и прийти посмотреть, что здесь происходит. Большое внимание здесь уделено проектам Российского союза молодежи, которые проводятся по всей стране. На площадке Всероссийского студенческого форума «Твой ход» мы представили наши ключевые проекты, такие как «Россия студенческая». В его рамках сейчас проводим большую работу с председателями студенческих советов на тему, какая все-таки должна быть модель развития системы студенческого самоуправления: единой либо индивидуальной.

Также здесь проходит итоговая очная защита национальной премии «Студент года», мероприятия финалистов «Твоего хода», включая Конгресс проректоров по воспитательной работе. Таким образом, в Доме молодежи сейчас сосредоточено очень много разных активностей, связанных именно с поддержкой и развитием студенческих инициатив. И, мне кажется, это очень здорово, круто! Это то самое принципиальное отличие нынешнего форума от того, каким он был в прошлые годы.

- Кем мечтает стать современная молодежь? Я помню достаточно крупное социологическое исследование, которое проводилось несколько лет назад. Молодые люди повально рвались на госслужбу или в госкорпорации. Сейчас ситуация меняется?

- За всю молодежь говорить крайне тяжело, но последние тенденции говорят о том, что нынешние выпускники школ и вузов мечтают о создании своего дела. Развить какое-то свое собственное event-агентство или какие-то другие небольшие бизнес-проекты. Того тренда, который был раньше, - «я буду успешен, только если стану чиновником» - уже точно нет. Наоборот, сейчас активно развивается тенденция продвигать свою инициативу, вкладываться в свое развитие и за счет этого в перспективе зарабатывать.

ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ

- Нынешние социальные лифты позволяют молодым людям и девушкам как-то выходить на первые роли в обществе, в жизни, в бизнесе?

- Мне в принципе не нравится выражение «социальные лифты», больше по душе «социальная лестница».

- Лифт – это слишком быстро?

- Слишком просто, а для того, чтобы подняться наверх, нужно приложить усилия. Когда ты поднимаешься по лестнице у тебя есть время подумать, осмотреться. Если образно рассуждать, есть возможность дойти до лестничной клетки, передохнуть, затем пойти дальше. И, таким образом, становиться увереннее и крепче.

Возможностей у молодежи сейчас, конечно, очень много. Другое дело, они ими пользуются? На мой взгляд, задача молодежных общественных организаций и Российского союза молодежи в частности – научить молодых людей пользоваться огромным количеством возможностей, которые сейчас для них доступны. Я в таких случаях на встречах со студентами говорю о том, что опять мы собрались лидерами, опять мы собрались активистами, опять мы собрались теми людьми, которые уже в свое время сделали первый шаг, попробовали и почувствовали вкус продвижения. Давайте мы все-таки выстроим такую систему, чтобы у нас было касание до абсолютно любого студента, который еще не сделал этого первого шага и не попробовал вкуса успеха. Если мы добьемся максимального охвата, то поможем молодых людям преодолеть страх первого шага. Тогда, мне кажется, это будет действительно очень полезная миссия общественных организаций.

- Как вы думаете, каких навыков не хватает современной молодежи?

- Если мы говорим про навыки у студентов (речь о подавляющем большинстве, а не только об активистах), то коммуникабельность. В современном веке коммуникабельность – один из главных элементов, которые могут привести молодого человека к успеху. Ну и, разумеется, компетентность. «Я такой классный, поэтому берите меня», - эти времена уже прошли. Сейчас работодатели смотрят на твое портфолио, на компетенции в тех блоках, где ты хочешь себя развивать.

Приведу наглядный пример. Чиновники меня сейчас поймут: если молодой человек хорошо учился, то после окончания вуза становится специалистом. Так вот хороших рядовых и главных специалистов в стране много, не хватает начальников отделов. А начальник отдела – это уже управленец, только который обладает дополнительными профессиональными компетенциями. Который может организовать вокруг себя работу, обозначить четкие цели и пути их достижения. Именно таких орговиков, если так можно сказать, не хватает. Этим компетенциям как раз и учат молодого человека, задействовав на различных мероприятиях, в проектах, волонтерской деятельности.

Потому что, когда ты начинаешь эту работу, ты сначала вовлекаешься как обычный участник. Но потихонечку, если тебе это интересно, начинаешь брать на себя какие-то организаторские функции. И со временем это может перерасти во что-то серьезное.

БЕЛОРУСЫ В РОССИИ КАК ДОМА

- Давайте поднимемся на международный уровень. Вы заинтересованы в развитии отношений с молодежными движениями постсоветских республик?

- Конечно же, заинтересованы. У нас складываются отличные взаимоотношения с партнерскими организациями стран постсоветского пространства. Например, мы долгие годы (наверное, с момента образования Российского союза молодежи) взаимодействуем с Белорусским республиканским союзом молодежи. Сегодня по нашему приглашению на форум «Россия студенческая» в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход» приглашены лидеры студсоветов 15 ведущих университетов Беларуси. Чтобы можно обменяться интересными практиками развития студенческого самоуправления.

Также у нас выстроены взаимоотношения и со странами Центральной Азии. С Союзом молодежи Узбекистана у нас подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В Казахстане - это Конгресс молодежи Казахстана, с которым у нас также долгие годы ведется тесное взаимодействие. С Союзом молодежи Таджикистана у нас подписано соглашение. Ну, и так далее. Мы сейчас можем пройтись по остальным странам постсоветского пространства, с кем у нас выстроены взаимоотношения на уровне подписанных соглашений.

Однако, документы документами, но должен быть у сотрудничества и практический результат. Российский союз молодежи главной основой своей деятельности считает именно проектно-программную деятельность. И через проекты и программы у нас выстраиваются коммуникации, выстраиваются взаимоотношения. Тот же самый творческий фестиваль «Российская студенческая весна» имеет свой международный аспект. Неоднократно проводили международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Российский союз молодежи является учредителем молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества, в которую кроме Китая, Индии и Пакистана входит целый ряд стран Содружества Независимых Государств.

Основой в выстраивании международных студенческих и молодежных отношений, конечно же, является дружба, традиции, общая история и интересы. Мы жили долгое время в одной стране. У нас много родственных связей. Мы действительно думаем на одном языке. И я считаю, что нам необходимо укреплять эту дружбу не формально, соглашениями и документами, а конкретными практическими действиями. Сюда приехали наши коллеги из Беларуси и чувствуют себя здесь, как дома. Я считаю, что это конкретный пример того, как у нас должны развиваться отношения дальше. Мы все вовлекаемся в совместные проекты. И если ты их выработал вместе, сообща, то уже никогда не будешь их осуждать или, по крайней мере, начнешь учитывать в своей деятельности. Это наш принцип работы, мы так работаем на международном треке.