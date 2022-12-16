Анекдоты: Замечали, что люди курят кальян в ресторанах с таким видом, будто только что завоевали Константинополь?

Иногда я ненавижу вставать с утра на работу, но потом понимаю, что осталось работать каких-то 30 лет... И меня это подбадривает.

* * *

Только что осенило. Ипполит в «Иронии...» принимает душ в пальто - не случайность (как утверждает режиссер). Ипполит - от греческого «иппос» - конь.

То есть Ипполит под душем - тот самый конь в пальто.

* * *

Беседуют две подруги:

- Что-то твоего Федьки две недели не было видно.

- Да он в клинике занимался восстановлением своих мужских способностей.

- Ну и как?

- Нормально! Снова стал выносить мусор и ходить за картошкой!!!

* * *

Выходят два мужика из казино. Один совсем голый, прикрывается газетой, а второй в трусах. Первый - второму:

- Вот за что я тебя уважаю, Вася, так это за то, что ты всегда умеешь вовремя остановиться.

* * *

Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции.

Все, братцы-кролики, защищать Америку некому!

* * *

- Доктор, у меня все время звенит в ухе.

- А вы не отвечайте!

* * *

Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 Марта? Как прошло?

* * *

Для каждой женщины в гостях: чужой, слегка поддатый мужчина - такой веселый, остроумный и интересный! А если это свой муж, то - дурак дураком…

* * *

- Чего это Саня заикаться стал?

- А у его невесты мама из сестер-тройняшек. Он как увидел на свадьбе трех тещ, так и заикаться начал.

* * *

- Где ты пропадал три дня?

- Был на курсах «Жизнь без мата».

- А-а-а... и как?

- Раздосадован. Подите прочь...

* * *

Я как профессиональный

визажист и любитель ужастиков не могу понять: как вампирши могут так круто краситься, если они даже не видят свое отражение в зеркале?

* * *

Теща художника, вырезающего гравюры на зернах риса, попала в Книгу рекордов Гиннесса, случайно сварив самую дорогую в мире рисовую кашу.

* * *

Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в голове у нее промелькнула пара рецептов.

* * *

Пришла женщина к знахарке и говорит:

- Мне нужно порчу снять!

- А вы ее у нас делали?

- Да.

Знахарка кричит в сторону:

- Галя, у нас отмена!

* * *

- Ты не могла бы выйти на работу в воскресенье?

- Ладно, только в воскресенье транспорт ходит очень медленно…

- И во сколько ты будешь?

- В понедельник…

* * *

Моя девушка любит экспериментировать в постели. Поэтому я сплю среди колб, чашек Петри, пробирок Вюрца и набора реактивов.

* * *

Лишь немногие, кого мучает кашель, идут к врачу.

Большинство идут в театр…