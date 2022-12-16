Анекдоты: Замечали, что люди курят кальян в ресторанах с таким видом, будто только что завоевали Константинополь?

Иногда я ненавижу вставать с утра на работу, но потом понимаю, что осталось работать каких-то 30 лет... И меня это подбадривает.
* * *
Только что осенило. Ипполит в «Иронии...» принимает душ в пальто - не случайность (как утверждает режиссер). Ипполит - от греческого «иппос» - конь.
То есть Ипполит под душем - тот самый конь в пальто.
* * *
Беседуют две подруги:
- Что-то твоего Федьки две недели не было видно.
- Да он в клинике занимался восстановлением своих мужских способностей.
- Ну и как?
- Нормально! Снова стал выносить мусор и ходить за картошкой!!!
* * *
Выходят два мужика из казино. Один совсем голый, прикрывается газетой, а второй в трусах. Первый - второму:
- Вот за что я тебя уважаю, Вася, так это за то, что ты всегда умеешь вовремя остановиться.
* * *
Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции.
Все, братцы-кролики, защищать Америку некому!
* * *
- Доктор, у меня все время звенит в ухе.
- А вы не отвечайте!
* * *
Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 Марта? Как прошло?
* * *
Для каждой женщины в гостях: чужой, слегка поддатый мужчина - такой веселый, остроумный и интересный! А если это свой муж, то - дурак дураком…
* * *
- Чего это Саня заикаться стал?
- А у его невесты мама из сестер-тройняшек. Он как увидел на свадьбе трех тещ, так и заикаться начал.
* * *
- Где ты пропадал три дня?
- Был на курсах «Жизнь без мата».
- А-а-а... и как?
- Раздосадован. Подите прочь...
* * *
Я как профессиональный
визажист и любитель ужастиков не могу понять: как вампирши могут так круто краситься, если они даже не видят свое отражение в зеркале?
* * *
Теща художника, вырезающего гравюры на зернах риса, попала в Книгу рекордов Гиннесса, случайно сварив самую дорогую в мире рисовую кашу.
* * *
Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в голове у нее промелькнула пара рецептов.
* * *
Пришла женщина к знахарке и говорит:
- Мне нужно порчу снять!
- А вы ее у нас делали?
- Да.
Знахарка кричит в сторону:
- Галя, у нас отмена!
* * *
- Ты не могла бы выйти на работу в воскресенье?
- Ладно, только в воскресенье транспорт ходит очень медленно…
- И во сколько ты будешь?
- В понедельник…
* * *
Моя девушка любит экспериментировать в постели. Поэтому я сплю среди колб, чашек Петри, пробирок Вюрца и набора реактивов.
* * *
Лишь немногие, кого мучает кашель, идут к врачу.
Большинство идут в театр…