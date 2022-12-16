Родион Щедрин: Только любовь и искусство нетленны

Это была удивительная любовь: шли годы, а их чувства друг к другу не тускнели. Фото: Василий МАЛЫШЕВ/РИА Новости

Последние тридцать с лишним лет Родион Щедрин живет в Мюнхене, он член Баварской музыкальной академии. И продолжает писать музыку не на компьютере, как сегодня делают многие, а по старинке - от руки.

С Майей познакомила Лиля Брик

Если не знать, то и не догадаешься, что автор «Марша монтажников» («Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет...») и изысканного балета «Кармен-сюита» - один и тот же человек. На гонорар, полученный за музыку к фильму «Высота» (Щедрин написал ее, будучи студентом консерватории), он купил свой первый автомобиль - серую «Победу», на которой однажды прокатил по Москве в первый день знакомства свою будущую жену - Майю Плисецкую.

Родион Щедрин написал 7 опер, 5 балетов, 3 симфонии, 14 концертов, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой музыки. Он сочинил музыку к киноклассике: кроме «Высоты», были «Коммунист», «А если это любовь?»; к мультикам - «Колобок», «Петушок - Золотой гребешок», «Самый главный»…

Но прежде всего знаменит он своими балетами. Все написаны для жены - великой балерины, примы Большого театра Майи Плисецкой.

Они познакомились в конце

1950-х в доме Лили Брик, возлюбленной Маяковского. Щедрин был в ту пору аспирантом консерватории. А Плисецкая - уже прима-балерина Большого театра. В то время Щедрин еще не был вовлечен в балет, если и слышал имя Плисецкой, то представлял, кто это, поверхностно. За первым знакомством последовал бурный роман. Как рассказывала Майя Михайловна, ее подкупили в Щедрине природное обаяние, легкость характера и талант.

Писать музыку для кино было выгодно. Это был настоящий доход, на который, помимо упомянутой машины, он вскоре купил квартиру на улице Горького (нынешней Тверской), в которую они с Майей и вселились в 1963 году.

После того как главный советский симфонист Дмитрий Шостакович отказался адаптировать для балета великую оперу Жоржа Бизе - не захотел с ним «конкурировать», за эту работу взялся Щедрин. Ради жены, ради ее мечты. Он создал свою хореографическую версию.

Премьера балета «Кармен-сюита», поставленная кубинским хореографом Альберто Алонсо, состоялась 20 апреля 1967 года. А уже на следующий день балет запретили. Тогдашний министр культуры СССР Екатерина Фурцева пришла в ужас: «Сплошная эротика. Музыка оперы изуродована…» Но Фурцеву смирили, и она разрешила спектакль, который прошел в Большом 132 раза и около двухсот раз по всему миру.

В роду были священники

Родион Щедрин родился в музыкальной семье, хотя его дед по линии отца был православным священником. И родные дяди тоже. По рассказам Родиона Константиновича, дядья и отец были от природы музыкально одаренными, каждый играл на каком-то инструменте, в юности у них был оркестр братьев Щедриных.

Его отец Константин Михайлович обладал «магнитофонной» памятью (запоминал музыку с первого раза) и абсолютным слухом. На талантливого 14-летнего юношу обратила внимание актриса Малого театра Вера Пашенная, когда приезжала в городок Алексин Тульской области, где жили Щедрины. За свой счет она повезла сына священника в Москву, чтобы показать ректору Московской консерватории Ипполитову-Иванову. Тот тоже пришел в изумление от способностей мальчугана и принял его в консерваторию на подготовительный курс. Вера Пашенная помогала материально, пока он учился. После окончания консерватории в 1917 году отец Родиона Щедрина вернулся в Алексин и основал там музыкальную школу.

Мама работала старшим экономистом в бухгалтерии Большого театра. Ее звали Конкордия Ивановна. Зная балетные нравы, она не хотела, чтобы сын женился на балерине. Как утверждает младший брат Майи Плисецкой - Азарий, Конкордия Ивановна завидовала успехам знаменитой невестки, получившей все доступные в Советском Союзе звания значительно раньше Родиона Щедрина. Уже на следующий год после замужества Майя Плисецкая стала народной артисткой СССР (Щедрин получит это звание 22 года спустя). К тому же Майя была старше на 7 лет.

Но этот «неравный» брак был счастливый. И принес немало выгод каждому. Став женой одного из самых молодых и перспективных членов Союза композиторов, Плисецкая выглядела более благонадежно в глазах партийных чиновников. Прекратилось ее преследование со стороны КГБ. Но и произведения Щедрина в таком количестве оказались на сцене Большого театра (а после и других театров) в значительной степени благодаря знаменитой супруге. Как прима-балерина, Плисецкая могла выбирать репертуар. Неудивительно, что она отдавала предпочтение сочинениям мужа.

Их счастливый союз продлился больше полувека. Десять лет назад в интервью Владимиру Познеру Родион Константинович, отвечая на вопрос о своих трех желаниях, сказал, что желание у него только одно: быть вечно с женой Майей. Ее не стало весной 2015 года. И, как стало известно потом, последней ее волей было: «Когда настанет печальный час ухода из жизни, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией».

Ибо, как говорит Родион Щедрин, только любовь и искусство нетленны.

5 балетов Щедрина:

«Конек-Горбунок» (1960)

«Кармен-сюита» (1967)

«Анна Каренина» (1972)

«Чайка» (1980)

«Дама с собачкой» (1985)