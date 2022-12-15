Геннадий Онищенко: Пример президента, который сделал прививку от гриппа, должны поддержать регионы, где пока нет массовой заболеваемости

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, скажите, пожалуйста, то, что глава государства сделал (и публично заявил об этом) прививку от гриппа, это каким-то образом непослушных антипрививочников мобилизует?

- Ну, безусловно, эффект будет от этого. Личный пример лидера государства всегда работает. Со времен российской императрицы Екатерины, которая привила себя от оспы. И с того момента повелась хорошая традиция, которую Владимир Владимирович поддерживает уже не первый раз, когда сам или публично вакцинируется, или делает так, как сейчас – публично объявляет о прививке. Это факт позитивный, конечно…

Единственное, что надо делать чиновникам, ответственным за здоровье населения – не стричь всех под одну гребенку.

- Что вы имеете в виду: кому-то нужно привиться, а кто-то может и обойтись?

- Должна быть гибкая линия поведения Минздрава, Санэпиднадзора, которые обязаны своевременно проводить вакцинацию граждан в каждом регионе, не допускать развития эпидемии.

Обязательно надо учитывать конкретное положение вещей. Вот есть Москва, гиперперенаселенный регион, и есть Тамбовская область: единая климатическая зона, но ситуация в них совершенно разная. В каждом месте есть мои коллеги, которые досконально знают ситуацию и понимают, где можно сейчас проводить вакцинацию от гриппа, а где нельзя.

- В каких же регионах нужно активизировать вакцинацию от гриппа?

- В тех регионах, где еще нет такого роста заболеваемости, который называется эпидемическим ростом.

Сегодня нужно понимать, что нельзя агитировать за вакцинацию там, где превышен эпидемический порог заболеваемости. У нас всегда был такой принцип: прививать нужно до начала подъема заболеваемости. Потому что существует риск: я сегодня привился, а по дороге домой, где-нибудь в метрополитене или в другом общественном транспорте заразился, и эффект от вакцины будет потерян.

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