Владимир Шевченко: В том, что Наина Иосифовна души не чает в своём зяте - нет ничего странного

Бывший шеф протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 15 декабря, экс-главе Администрации Президента России, в прошлом - журналисту «Комсомольской правды», исполнилось 65 лет.

… Я Валентину рано утром позвонил, как положено, поговорил, поздравил его и его семью, - поделился с «Комсомольской правдой» давний соратник первого Президента России Владимир Шевченко.

- А какими были ваши пожелания?

- Ну, чего я буду рассказывать? Пожелал ему здоровья и - хорошо провести день - в кругу семьи, близких.

- Кто еще его поздравлял, не знаете?

- Не знаю, не буду врать.

(В этот день Валентину Борисовичу ещё звонили Виталий Коротич, Виталий Игнатенко, другие политики. - А.Г.)

- Скажите, Юмашев - это яркая, заметная фигура в российской политике?

- Ты знаешь, я такие оценки не даю, это не моя прерогатива. Он пишет об этом сам: что сделал, как сделал, я комментировать не хочу.

- Тогда вопрос такой. Как к нему Ельцин относился?

- Они встретились, еще когда Борис Николаевич не был президентом.

Вместе писали книгу «Исповедь на заданную тему», и с последующими так же работали.

Как Ельцин к нему относился? Нормально. Он доверял ему, поэтому в свое время и назначил руководителем аппарата. (Речь - об Администрации Президента России. - А.Г.)

- А правда, что Борис Николаевич к Валентину Борисовичу относился как к сыну, было что-то такое, теплое?

- Понимаешь, Саша, это надо видеть, это надо быть постоянно в семье, чтобы делать такую оценку.

Или - услышать это.

Я от Бориса Николаевича не слышал такого выражения – как к сыну. Я впервые это от тебя слышу.

- Да ладно… Печатали же и такое.

- И, вообще, как можно давать такую оценку, когда не находишься в семье?

- Смотрите, женившись на Татьяне Дьяченко, дочери БН, он же стал зятем Бориса Николаевича, это тоже очень много значит, его семья приняла.

- Ты сам прекрасно понимаешь, - выбирает дочь, а не папа дочери. И не мама.

- Ну, у меня точная информация, что Наина Иосифовна в Валентине Юмашев, в своем зяте, души не чает.

- Это другой разговор.

Ты сам понимаешь, у Татьяны это уже третий (брак. - А.Г), конечно, она (Наина Иосифовна. - А.Г.) отдает последнее… Любимая внучка, любимый зять.

Ты же человек, Саш, не машина, елки-палки, корреспондентская…

И у нас были хохмы, но не было хамства.

- Извините… Ну, смотрите, Юмашев все равно наш человек, он же выходец из «Комсомолки», мы его любим, мы ему благодарны…

- Правильно.

- Это - наш, и я его сегодня с удовольствием тоже поздравил. И он откликнулся.

- Замечательно. Правильно сделал.

- Спасибо, Владимир Николаевич, за теплые слова о моем герое.

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