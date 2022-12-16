Вопрос дня: А как и кому вы выбираете подарки к Новому году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей Кортнев музыкант, лидер группы «Несчастный случай»:

- Мы с женой рационально подходим к этому вопросу, благо дети вошли уже в тот возраст, когда они не верят в Деда Мороза, а самая маленькая, наоборот, еще не вошла. Средний сын попросил наушники, а старший учится на кинооператора - ему будет новый объектив.

Эдуард Бояков, театральный режиссер:

- С одной стороны, всеми любимый семейный праздник, с другой - это все-таки рождественский пост. Мы просто поздравим друг друга с календарным годом. Все веселье будет на Святки. Из подарков - рождественская елка и под ней сюрпризы, связанные с пожеланиями детей.

Алексей Столяров, пранкер «Лексус»:

- На Новый год самые главные для нас подарки - это гуманитарные сборы для жителей Горловки и 2-го корпуса Народной милиции ДНР. Сейчас этим людям подарки гораздо нужнее.

Юлия Куренкова, психолог:

- У меня что свекровь, что мама со своим стилем - им нравится покупать вещи самим. Поэтому родителям мы просто дарим деньги. Детям я дарю подарки, отталкиваясь от их интересов. Вот сейчас дочка сильно увлечена желанием делать маникюр, и я нашла ей подходящий набор. Еще ей интересен скейтборд, и Дед Мороз подарит сертификат на обучение в школе скейта. А мужу - поездку за город с баней и друзьями.

Алексей Хижняк, эксперт по финансовой грамотности:

- На работе запустили проект «Тайный Санта», где в бюджете до 1000 рублей ты можешь подарить коллеге какую-то интересную мелочь: книги, игрушки, забавные носки. Для родителей и друзей бюджет 5 - 10 тысяч: новогодние свитеры, шарфики или сертификаты. Второй половинке бюджет еще больше. Скорее всего, это будет что-то из аксессуаров, о которых она мечтает и про которые мне известно.

Ольга Кинденкова, стилист:

- Родителям - съедобные наборы из деликатесов. Они часто экономят и не хотят дорогие вещи вроде икры. Дочке - путевку в лагерь. Мужу - поход в спа-салон, давно хочу отправить его на массаж. Для подружек и клиентов я как стилист подмечаю особенные наборы, которые им необходимы в образе, это бижутерия, сертификаты на шопинг и бьютибоксы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выбрать новогодний подарок, чтобы не было мучительно банально

Почему треть россиян хотели бы получить на праздник деньги, и как понять, какой презент на самом деле обрадует близкого человека (подробности)