«Грязное белье» ювелирного бизнеса Басты: расчески за 75 тысяч рублей и многомилионные убытки

В Арбитражном суде Москвы вынесли решение по делу против ювелирного дома, которым Баста владеет единолично. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многостаночник Баста, который не только выпускает треки, но и управляет собственным музыкальным лейблом, ведёт шоу на YouTube и торгует фастфудом, не всегда успевает держать под контролем свои бесчисленные бизнесы. Так, главный бриллиант в ожерелье проектов Василия Вакуленко (именно так по паспорту звать-величать Басту) - ювелирный дом "Saint Bones" - в последнее время малость потускнел.

Как выяснил сайт KP.RU, на днях в Арбитражном суде Москвы вынесли решение по делу против ювелирного дома, которым рэпер владеет единолично: компания "ВНИИАЛМАЗ" взыскала с детища Басты 1 млн 450 тысяч рублей. Эта сумма образовалась из-за просрочек по арендным платежам: с 2019 по 2020 год "Saint Bones" снимал помещения у "ВНИИАЛМАЗ" по ставке 163 тысячи рублей в месяц. Однако, с арендодателем Баста расплатился не полностью, и недополучив прибыль, владелец площадей обратился в суд. Причем, пени за просрочку значительно превысили имеющийся долг. Так, например, за одно из помещений рэпер недоплатил 19 тысяч рублей, а проценты за пару лет накапали аж на 199 тысяч...

Изначально истец требовал 3 млн 945 тысяч рублей, однако, суд поумерил аппетиты арендодателя и пересчитал сумму в пользу "Saint Bones", уменьшив её более чем в 2 раза. Решение суда вступит в силу в начале января, а до этого момента у сторон есть время его обжаловать.

Между тем, для детища Басты полтора миллиона рублей - довольно критичная сумма. Вместо прибыли ювелирное дело из года в год приносит рэперу убытки от 1 до 9 млн рублей. Да и покупатели в очереди не стоят: цацки от рэпера может позволить себе лишь очень состоятельная публика. Так, перстни и гребни для волос от Басты стоят до 1100 евро (около 75 тысяч рублей), серебряные браслеты с камушками-гранатами - до 1800 евро (ок. 120 тысяч). Подвеска из желтого золота и бриллиантов обойдется покупателям в 4000 евро (ок. 263 тысяч), а серебряные часы с рубинами по корпусу - в 5500 евро (362 тысячи).