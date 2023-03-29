«Семейные выходные»: Вернувшаяся из Дубая дочь Заворотнюк показала редкие кадры

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети.

Анна Заворотнюк недавно вернулась в Россию из Дубая, где она жила последние несколько месяцев. В соцсетях девушка поделилась редкими семейными кадрами со своей любимой бабушкой Валентиной Борисовной. 79-летняя мама звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк не появляется на публике и не дает интервью. Известно, что именно Валентина Борисовна – советская актриса театра и кино, народная артистка России – своим примером пробудила у дочери желание поступить в театральный вуз.

На своей странице Заворотнюк-младшая рассказала, что провела выходные вместе с бабушкой и даже сводила ее в модный ресторан. 26-летняя Анна поделилась видео, запечатлевшим, как Валентина Борисовна ест пирожное.

«Выходные были очень насыщенные и семейные. Валентина Борисовна выбрала десерт, который идеально подходит к ее кардигану», - написала Анна.

Анна сводила бабушку Валентину Борисовну в ресторан. Фото: соцсети.

В свои годы Валентина Борисовна прекрасно выглядит - подтянуто и элегантно. Подписчики Анны уверены, что она увиделась не только с бабушкой, но и со своей мамой. Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения. Поклонники считают, что дочь звезды прилетела в Россию специально, чтобы навестить маму. О состоянии Анастасии Анна, по традиции, не рассказывает и только упоминает, что ей очень дороги дни, которые она проводит вместе с близкими.

Анна поделилась видео, запечатлевшим, как Валентина Борисовна ест пирожное. Фото: соцсети.

Кроме радостных встреч с родными Анна в Москве занимается хозяйственными делами. Девушка рассказывала, что посетила нотариуса, где оформила доверенность, а также установила дома счетчики на воду, чтобы не переплачивать за коммуналку. Оказывается, плата ей начислялась по общему счетчику, что в итоге выходит гораздо дороже индивидуального.

«Я решила теперь очень аккуратно подходить к своим расходам и деньгам. Распоряжаться ими правильно. Конечно, это не остановит меня покупать бесконечно одежду, украшения и прочее. Но при этом я сегодня думаю, мы платим за воду. Так? Но платим по фиксированному счетчику. Я, как взрослый человек, сейчас вызову каких-нибудь сантехников. Они приеду, поставят мне нормальный счетчик, с которого я сама буду снимать показания», - рассказывала ранее Анна в соцсетях.

В Дубай Анна переехала из-за мужа. Ее избраннику предложили работу в Эмиратах. Личность своего спутника жизни девушка скрывает. По ее словам, любимый не хочет публичности, поэтому предпочитает не светиться в соцсетях.