Марика Кравцова: как и чем кормить ребенка?

Телеведущая, блогер, мама двух замечательных ребятишек Марика Кравцова выпустила в Издательском Доме «Комсомольская Правда» книгу «Мама, хочу есть! Энциклопедия детских вкусов».

В книге собраны простые и полезные рецепты, которые только называются детскими. На самом деле все эти блюда вполне годятся и для гурмана-папы, и для заботящейся о фигуре мамочки.

Вы узнаете главное о первом прикорме, питательных завтраках, сбалансированных обедах и полезных перекусах. А также попробуете готовить без глютена и лактозы, откроете для себя новые вкусы: домашние гречневые хлопья и полезную шоколадную кашу, идеальные сырники и вафли с овощами. И еще оладьи для супер-силы, пиццу без дрожжей, нутеллу, идеальные чипсы и самые вкусные десерты: конфеты с мятой и с манго, марципановый и черничный пирог, мороженое со свеклой и с авокадо.

НАЧНИТЕ С СЕБЯ

Мы все родом из детства, и привычки, заложенные в семье, остаются с нами навсегда – либо как основа поведения, либо как повод для работы над собой. Так почему бы нам не привить любовь к тому, что будет приносить и удовольствие, и пользу? Это касается как рациона, так и физической активности и даже творческих занятий.

С детьми провернуть этот трюк одновременно очень легко и очень сложно. Знаете, почему? Потому что единственный эффективный способ воспитания – воспитание собственным примером. Способ очень простой, ведь дети с радостью повторяют за нами, и в то же время очень сложный – потому что воспитывать приходится взрослых, то есть себя!

ВЫРАБАТЫВАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Правильные привычки в еде – это вопрос не одной недели и даже не одного месяца. Чтобы сформировать или скорректировать их, нужна осознанная вовлеченность каждого члена семьи. Вот несколько советов:

1. Не заставляйте ребенка доедать. Важно, чтобы он научился ощущать чувство голода и сытости.

2. Обеспечьте ребенку возможность самостоятельного выбора блюда из нескольких полезных вариантов.

3. Ограничьте в рационе ребенка рафинированные продукты, полуфабрикаты, готовые завтраки, быстрые углеводы. Сладкое не убирайте совсем, заменяйте десертами со щадящим составом.

4. Еда не должна быть ни поощрением, ни наказанием.

5. Уберите большое количество перекусов, дайте ребенку возможность проголодаться. Нормальный режим – 4-5 приемов пищи в день.

6. Уберите все отвлекающие моменты при приеме пищи (мультики, гаджеты, игрушки и т. п.). Во время еды акцент на саму еду, ее вкус, состав, цвет, запах, консистенцию.

СЛАДКОЕ – ДЕТЯМ?

В России установлена норма 37 г сахара для детей 1-3 лет, 47 г для детей 4-7 лет, и это почти в 1,5 раза выше количества, рекомендуемого ВОЗ. Я бы посоветовала максимально оттянуть время для того, чтобы как можно позже начать давать сладкое детям, заменяя на более здоровые альтернативы (ягоды или несладкие фрукты). Также снова и снова важен собственный пример родителей.

ЕСЛИ РЕБЕНОК МАЛО ЕСТ

В педиатрии существуют нормы потребления определенного калоража, количества белка, жиров и углеводов. В любом случае мы ориентируемся на самого ребенка, его физическую активность и психологическое состояние.

Простой совет: убрать перекусы, не перебивать аппетит сладкими продуктами перед едой. Выдерживать «окно» между приемами пищи.

Еще больше полезных советов и интересных рецептов вы найдете в книге «Мама, хочу есть! Энциклопедия детских вкусов».