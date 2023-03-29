Первый геймджем ВКонтакте — участники представили более 140 HTML5-игр, победители разделили 2 млн рублей

Социальная сеть провела свой первый геймджем по созданию HTML5-проектов на платформе Игры ВКонтакте. На участие в масштабном конкурсе было подано более 500 заявок, а эксперты отобрали самые впечатляющие игры с интересными социальными механиками — их создатели получили денежные призы и поддержку в продвижении проектов. Оценить работы авторов можно будет в этом году: они появятся на игровой платформе ВКонтакте.

На участие в геймджеме ВКонтакте поступило более 500 заявок, было представлено 143 игры, 10 команд стали победителями. По правилам участники должны были за три дня подготовить проект игры или её прототип. Ограничений по жанру не было, главное — вовлекающая механика и красивое оформление. Также жюри экспертов оценивало проекты по наличию главной особенности ВКонтакте — присутствию социальных и виральных механик.

Лучшим проектом жюри признало игру «Чур меня», по правилам которой игрок должен рисовать предметы, оберегающие от нечистой силы, а его соперники — угадывать их и зарабатывать фишки. Её авторы получили грант в миллион рублей от ВКонтакте. Второе место и 600 тысяч рублей — создатели шпионской игры «Кланагентов», бронзу и 400 тысяч — авторы конструктора Novella Maker. Победители опубликуют свои работы в Играх ВКонтакте и получат доступ к многомиллионной аудитории игроков платформы.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Благодаря почти безграничным возможностям HTML5, участники первого геймджема ВКонтакте получили полную свободу для воплощения самых смелых идей. Команды могли выбрать любую тему для игры. Как итог, мы получили более 500 заявок на участие и 10 лучших игр с крутыми социальными механиками. Мы благодарны талантливым авторам за их разноплановые проекты, которые вдохновляют нас на стремительное развитие нашей игровой платформы».

Игры ВКонтакте — одна из крупнейших HTML5-платформ в России, СНГ и Европе. Число мобильных игр в каталоге платформы в четвёртом квартале 2022 года увеличилось на 132% от года к году, а выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах — на 91%. Сегодня на платформе более 3 тысяч игр и 10 миллионов активных пользователей. Скачивание, установка, регистрация не требуются — поэтому игроки легко запускают встроенные ВКонтакте приложения и быстро вовлекаются: в среднем они ежедневно проводят в играх со смартфона около 32 минут.