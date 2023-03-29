Можно ли фотографировать в магазинах: Роспотребнадзор дал окончательный ответ

Председатель союза потребителей Щелищ объяснил, в каких случаях запрещена съемка в магазинах Фото: Shutterstock

В Роспортебнадзор поступают обращения граждан с жалобами на сотрудников магазинов, запрещающих вести съемку на территориях торговых точек и снимать товары и их ценники. Об этом сообщается в телеграмм канале Роспотребнадзора.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, в данном случае взаимоотношения продавцов и покупателей регламентируются постановлением правительства №2463. В документе говорится, что у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.

- Если вы столкнулись с подобным запретом, вы всегда можете обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора. Специалисты службы помогут защитить ваши права, — уточнили в Роспотребнадзоре.

- Правила продажи, как и закон «О защите прав потребителей» должны быть вывешены во всех торговых точках. Их можно посмотреть. По закону фотографировать нельзя только в местах, не предусмотренных для посетителей. То есть там, где написано «вход для посетителей запрещен» или «служебное помещение», — об этом в эфире радио «КП» рассказал председатель союза потребителей России Петр Шелищ.

Как отметил Петр Щелищ - потребитель должен быть главным контролером.

- Если у покупателя вырывают камеру, забирают телефон или требуют удалить изображение - это незаконно, — замечает Петр Щелищ.

При этом, по словам Петра Щелища, потребитель тоже не всегда прав. По закону разрешено фотографировать товары, но не самих продавцов.