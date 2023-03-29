Зарядка для смартфонов и обновленные держатели: что ещё появилось в новых самокатах Москвы-2023

В приложении Яндекс Go с 28 марта вновь доступна опция аренды электросамокатов в Москве. В этом году «флот» сервиса вырастет до 20 тысяч единиц. Есть и новинки — это модели Ninebot Max Plus образца 2023 года. Все самокаты отвечают новым правилам дорожного движения, которые теперь касаются средства индивидуальном мобильности (СИМ).

На электросамокатах Яндекс Go устанавливают IoT-трекеры (аббревиатура расшифровывается как «интернет вещей»), которые разработала компания. «Умные» модули нужны, чтобы определять местоположение самоката и давать сигнал, если транспорт заехал в медленную зону. Таких в Москве несколько десятков. Например, городские парки. В них скорость автоматически плавно ограничивается до 5 — 15 км/ч. Также самокаты распознают зоны, где езда на таком транспорте запрещена. Например, это окрестности Красной площади и парк «Зарядье».

Перед первой поездкой в сезоне приложение покажет инструкцию: как управлять самокатом и ездить безопасно. Яндекс Go и Карты также умеют строить маршруты специально для водителей СИМ: в них стараются избегать бордюров и лестниц.

Сервис обновил держатели для телефонов на устройствах — к ним добавили фиксатор, который не дает смартфону выскользнуть. Модели также оборудованы беспроводной зарядкой: в поездке по навигатору гаджет не садится, а поддерживает заряд.

Тарифы на аренду остались прежними. Пользователю предлагают на выбор поминутную оплату (50 руб/бронь + от 7 руб/минута) либо «Фикс». В последнем случае цена поездки рассчитывается между двумя точками, которые задает пользователь. Тем, кто часто пользуется кикшерингом, выгодно подключить абонемент за 399 рублей на месяц. С ним не нужно платить за бронь, а первые 15 минут ожидания в поездке будут бесплатными. Обладателям подписки Яндекс Плюс при каждой оплате поездки возвращают 5% баллами.

Как и раньше, на один аккаунт можно забронировать три самоката одновременно. Для этого в приложении выбрать кнопку «Еще один самокат» или отсканировать QR-код на корпусе «байка».