«Чарующее наступление» России напугало Запад: США терпят крах в странах Азии и Африки

Успехи Москвы в развитии отношений с партнерами в Африке Жереми Лиссуба называет «чарующим наступлением», возглавляемым Сергеем Лавровым, который уже в этом году посетил около десятка африканских стран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США назвал сближение России и Китая, очевидное после недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, «сильно преувеличенным». А вот западные страны, утверждал Байден, объединены в значительно более крепкие союзы. Логика незамысловатая: позиции Запада в мире крепки как никогда, в отличие от тех, которыми могут похвастаться Москва и Пекин.

Неожиданным оппонентом американского президента выступил депутат парламента Республики Конго Жереми Лиссуба. Между прочим, оппозиционер и выпускник программы «Африканские лидеры» Фонда Обамы, то есть политик, изначально восприимчивый к голосу Вашингтона. Издание Politico опубликовало его статью о возобновившемся «соперничестве западного и российского блоков за поддержку со стороны стран развивающегося мира». Суть ее уже в заголовке: «Отношения (США - Ред.) с Африкой и Азией на грани краха - в пользу России». Красноречиво, правда? В принципе, уже все ясно, но приглядимся все же к аргументации автора.

За последние 12 месяцев, подтверждает он свой тезис о «соперничестве», лидеры и министры иностранных дел основных стран Запада - США, Франции, ФРГ, а также России и Китая совершили визиты в Африку. И каждая сторона, «вооруженная соответствующей пропагандой», пыталась склонить страны континента на свою сторону. Однако, в отличие от прошлого века, замечает Жереми Лиссуба, сверхдержавам не так просто заставить африканские страны, как и азиатские, встать на их сторону. «Россия это понимает. На Западе нет», — ставит он диагноз.

Давление Запада на африканские и азиатские государства осуществляется с тем, чтобы заставить их встать на его сторону в конфликте на Украине. Но Африка, поясняет автор, не хочет открыто осуждать действия России или присоединяться к антироссийским санкциям и попыткам изолировать Москву. «Вместо этого эти страны продолжают встречать своего давнего партнера с распростертыми объятиями, широко осуждая конфликт, но не Россию.»

И оснований для такой гостеприимности в отношении России в Африке достаточно. В Малави, приводит аргументы африканский политик, российские поставки десятков тысяч тонн удобрений в условиях глобального дефицита рассматриваются бедствующими фермерами как небесный дар, а руководство страны называет Россию «настоящим другом». Его Республика Конго, напоминает он, подписала пять крупных соглашений о сотрудничестве с Россией в условиях ее конфликта с Украиной.

Успехи Москвы в развитии отношений с партнерами в Африке Жереми Лиссуба называет «чарующим наступлением», возглавляемым Сергеем Лавровым, который уже в этом году посетил около десятка африканских стран. Это «подпитывает пророссийские настроения на всем континенте». А дальше - внимание! - оценка недавнего вояжа на континент Макрона: он сравнивается с «отсыревшей петардой». Очевидный намек на эффективность визита. Уж слишком высокомерно вел себя с хозяевами президент Франции, пытаясь объяснить им, что поддержка Западом сепаратистских движений в некоторых африканских странах никак нельзя сравнивать с поддержкой Россией противников Киева на Донбассе.

Да и вообще, какие проповеди о территориальной целостности и справедливости уместны со стороны западных стран, спрашивает автор, если вспомнить как они обошлись с Ливией в 2011 году? Африка, замечает он, слишком хорошо помнит десятилетия европейского политического и военного влияния, которые не привели к какому-нибудь существенному прогрессу, а чаще, наоборот, вредили ему. Понятно, почему Парижу указывают на дверь во многих африканских странах, бывших французскими колониями.

Далее конголезский политик и, наверняка, симпатизант США, пытается дать советы, что надо сделать Западу, чтобы Африка и Азия не отвернулись от него совсем. Типа, «принять должную ответственность за текущее положение дел», «изменить мышление и понять, что развивающиеся страны не забывают о многих противоречиях риторики и практики»… Одним словом, будьте честными с нами, справедливыми и больше не обманывайте. Трогает. Но не убеждает.

Гораздо убедительнее звучит объяснение растущих симпатий африканских стран к России, которое раньше дала «КП» директор Института Африки РАН Ирина Олеговна Абрамова: «В сотрудничестве с нами они не видят угрозы своим политическому и экономическому суверенитету».

Так что заявления Байдена о «сильном преувеличении» перехода инициативы в мировых делах от Запада к России и Китаю в Азии, Африке и в Латинской Америке похожи на сеанс самогипноза. Помните песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза»? Песенка, кстати, французская, тут привет и Макрону. И конец у нее оптимистический: «Все хорошо, все хорошо…»

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