Также за сутки наши воины уничтожили более 535 наемников киевского режима, нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям врага

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил на прошедшем брифинге потери ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 100, на Донецком до 310, на Южно-Донецком и Запорожском более 50, на Херсонском до 40.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили более 535 наемников киевского режима, в харьковской Старице склад боеприпасов, артиллерийскую систему М777 (США), а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок ВСУ.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией у Семеновка уничтожен узел связи ВСУ, поражены четыре пункта управления войсками ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

Генерал-лейтенант отметили подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили, в том числе и стрелковым оружием 8 украинских беспилотников. Также в копилку наших бойцов ПВО прибавилось шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

226 - вертолетов.

3620 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8456 - танков и других боевых бронированных машин.

1074 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4456 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9177 - единиц специальной военной автомобильной техники.