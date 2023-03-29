Прием антибиотиков для профилактики грозит смертью: препараты вредят одному важному органу

Антибактериальные лекарства не снижают риск осложнений при ОРВИ и ковиде, а вот навредить могут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Норвежские исследователи проанализировали медицинские данные более 2100 пациентов, которые попали на больничные койки в период с 2017 по 2021 годы. Поводом для госпитализации стали инфекции дыхательных путей. То есть речь шла о людях с гриппом, тяжелыми формами других респираторно-вирусных инфекций, а также с ковидом - начиная с его появления в 2020-м году.

ТАБЛЕТКИ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

В Норвегии, как и во многих странах, включая Россию, есть старая добрая традиция: назначать антибиотики пациентам больниц для профилактики присоединения бактериальных инфекций. Разумеется, врачи в курсе, что вирусные заболевания такими лекарствами не лечатся. В то же время и грипп, и респираторно-синцитиальный вирус, и прочие ОРВИ могут давать бактериальные осложнения. В начале пандемии COVID-19 считалось, что к этому склонен и новый коронавирус (позднее выяснилось, что так случается крайне редко). А еще в стационарах есть угроза заражения внутрибольничными бактериальными инфекциями (ВБИ).

Словом, даже при отсутствии признаков, что в организме пациента уже разгулялись вредные бактерии, больных нередко накачивают антибиотиками «на всякий случай». Какой эффект это дает, решили выяснить исследователи университетской больницы Акерсхуса и Университета Осло.

Как подсчитали специалисты, из числа госпитализированных в течение первых 30 дней умерли 68 пациентов. Из них две трети получали антибактериальные препараты. И только в трети случаев (22 человека) врачи обошлись без назначения антибиотиков. Складывается ощущение, что эти лекарства чуть ли не вдвое повысили смертность?! Именно так уже успели написать некоторые СМИ. Однако сами ученые подобного и близко не заявляли. В чем же дело?

ВМЕСТО ПРОФИЛАКТИКИ - УДАР ПО ИММУНИТЕТУ

Как поясняют авторы исследования, антибиотики при госпитализации прописывали в первую очередь самым тяжелым пациентам. Именно их ослабленные организмы было важнее всего уберечь от бактериальных осложнений. Скорее всего, эти люди с большой вероятностью скончались бы и без антибиотиков. Значение же нового исследования вот в чем. По сути, оно развенчивает надежду на профилактическое действие антибактериальных препаратов. То есть, когда опасные микробы уже распространились в организме, антибиотики нужны безусловно и безоговорочно. Это никто не оспаривает. А вот если болезнетворные бактерии еще не заявили о себе, то «на всякий случай» принимать лекарства против них, судя по всему, не имеет смысла.

Впрочем, норвежские исследователи весьма осторожны и отмечают, что их вывод нельзя назвать окончательным. Вопрос требует дальнейшего, более глубокого изучения. Однако повод задуматься точно есть. «В современном мире чрезмерное назначение антибиотиков приобрело огромные масштабы, - подчеркнул один из авторов исследования доктор Магрит Ярлсдаттер Ховинд. - Врачам следует «отважиться» не давать антибиотик [когда это объективно не требуется], а не стремиться назначать его на всякий случай».

При этом ряд экспертов все же не исключает, что неоправданный прием антибактериальных лекарств может действительно в конечном счете повышать риск преждевременной смерти. И вот, почему.

Антибиотики оказывают мощное воздействие на микрофлору кишечника. А этот орган играет огромную роль в работе иммунной системы. Когда антибиотики назначаются строго по показаниям, то «цель оправдывает средства» - мы по необходимости уничтожаем вредные микроорганизмы. Если же последние еще не разбушевались, то лекарство будет работать не против них, а лишь навредит нормальной микрофлоре. Что, в свою очередь, «сажает» иммунитет со всеми вытекающими последствиями. Авторы одного из исследований описывают такой вариант опасного развития событий: по всей видимости, изменения кишечной микробиоты на фоне приема антибиотиков приводит к повышению риска тромбозов. В результате у пациентов сокращается продолжительность жизни.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как понять, что больному с вирусной инфекцией действительно нужно антибактериальное лекарство?

Такие лекарства требуются, если вирусная инфекция (грипп или другая ОРВИ) вызвала бактериальное осложнение. Определить его может только врач! При этом медики ориентируются, в частности, на такие критерии:

- при гриппе или простудах бактериальное осложнение обычно развивается не ранее 5-7 дня после появления первых симптомов;

- зачастую о таком осложнении сигналит «вторая волна», то есть повторный подъем температуры и ухудшение состояния после уже наступившего улучшения;

- есть лабораторный анализ, достоверно подтверждающий бактериальное заражение: это повышение уровня прокальцитонина. Исследование назначает и интерпретирует врач. «По этому показателю диагностируются острые воспаления и решается вопрос о назначении антибиотиков либо других препаратов», - рассказал KP.RU профессор-пульмонолог Андрей Малявин.

В ТЕМУ

Россияне глотают антибиотики, как витаминки

Зашкаливающий уровень неоправданного применения антибиотиков в нашей стране обнаружился в ходе одного из недавних исследований. Сразу отметим, что аналогичным образом обстоит дело в большинстве стран мира, уверяют эксперты.

Почти половина (49,1%) опрошенных россиян признались, что практикуют самолечение антибактериальными лекарствами. Такие данные привели специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Как выяснилось, подавляющее большинство людей покупали антибактериальные таблетки, не имея рецепта врача. При этом 65,5% знали, что это запрещенный прием. В двух третях случаев (72,5%) пациенты принимали антибиотики необоснованно, узнали эксперты. В числе самых распространенных примеров неоправданного применения - глотание антибактериальных таблеток в первые дни простуды, гриппа, ковида, при герпесе. А также прием «для профилактики». Раз начал шмыгать носом - надо поскорее пропить антибиотики, чтобы не разболеться, думают многие. Не делайте так! - призывают врачи.

Подробно о том, чем может навредить организму необоснованный прием антибактериальных препаратов - на KP.RU.