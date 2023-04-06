«Запад заставил русских и украинцев убивать друг друга»: Пророчества Владимира Жириновского сбываются

Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже почти год, как с нами нет главного политического предсказателя и думского визионера Владимира Жириновского. Но дело его, так сказать, живет. Жириновский в разное время сделал столько прогнозов на будущее, что многие из его заявлений подтверждаются жизнью только сейчас. А некоторые суждения просто вызывали уважение за глубину и понимание человеческой природы.

Мы собрали самые заметные предсказания и выводы основателя ЛДПР.

НЕ РОССИЯ ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ, А ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ РОССИИ

- Бездумные послабления воле меньшинств, выдаваемые за демократию, в конечном итоге ведут к тоталитаризму. Подкупленные красивыми обещаниями всего и всем избиратели приведут к власти популистов, которые будут бросаться из одной крайности в другую ради мифических демократических свобод. Это расшатает основы государства, и тогда напуганное население приведет к власти диктаторов.

СУТЬ ГОСУДАРСТВА – КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

- Выдавливание государственного регулирования из стратегически и социально важных отраслей производства и услуг населению приведут экономику к развалу. Пора забыть сказки про то, что рынок сам все отрегулирует. Именно для того и создаются государства, чтобы рыночная стихия не похоронила промышленность и не разорила народ.

РОССИЮ НИКОГДА НЕ ОСТАВЯТ В ПОКОЕ

- Запад вооружил Гитлера, чтобы тот разгромил русских. Но Гитлер сначала покорил Европу, создав себе крепкую базу промышленных и людских ресурсов, и только потом пошел на СССР. А сегодня обученные инструкторами США исламисты заполнили Ближний Восток. Ближний Восток повторяет сценарий Европы 20 века. Исламисты скоро двинутся на Россию.

НЕ ДОПУСКАТЬ СЛАБЫХ ЛИДЕРОВ К ВЛАСТИ

- Подкаблучники при власти – причина краха Российской империи и СССР. Николай II очень любил детей и жену, которой во всем потакал. Все кончилось революцией и расстрелом в подвале.

Брежнев, Горбачев – подкаблучники, жены вертели ими, как хотели. Ельцин тоже носился с дочерью Татьяной. Налицо подавление воли правителей. Горбачев проиграл Рейгану в дискуссиях именно из-за слабоволия, отвыкнув отстаивать государственную точку зрения.

ЕДИНСТВЕННЫЙ МОТИВ – НАЗЛО РОССИИ

- Неприязнь Польши по отношению к России имеет исторические корни. Любая нация стремится к развитию, в том числе – территориально. Но с запада поляков теснила Германия, проблемы были и со шведами, с турками, а идти на Восток, богатый свободными землями, мешала Россия. Отсюда образ России, как главного восточного врага Польши. И вся политика Польши направлена против России в ущерб собственным же национальным интересам.

УКРАИНЦЫ ПОЛЮБИЛИ БЫ РОССИЮ…

- …Если бы сразу после развала СССР с приезжими рабочими российскими властями производилась соответствующая работа. Миллионы украинских рабочих приезжают в Россию на заработки, в основном, это рабочие с западной Украины – ремонтники, строители, дорожники. Надо было уже тогда работать с ними, внимательнее относиться к их проблемам, привлекать психологов, этнологов. И сейчас бы они гораздо лояльнее относились к идее воссоединения с Россией.

САНКЦИИ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Санкции против России помогут сделать нам истинно национальной нашу политическую и экономическую элиту. Пусть все знают: надо жить и работать в собственной стране для ее благополучия, а не считать Россию удобной площадкой для заработка денег, чтобы затем жить в роскоши за границей.

БЕРЕЧЬ КАЖДОГО РУССКОГО СОЛДАТА

- Запад всегда берег своих солдат – чем меньше убитых, раненых, тем меньше горя близким и негатива в обществе. Россия же, наоборот, жертвовала солдатами. Причина – слабая техническая оснащенность, в частности, не было мощной артиллерии.

В Первую мировую войну, к примеру, мы потеряли больше всех солдат. Шли со штыками в бой, а артиллерия противника и пулеметы выкашивали батальоны за батальонами. Поэтому и революции у нас часто происходят – в каждой семье кто-то пострадал, и в ней царит ненависть к власти.

ЗАПАДЕНЦЫ НЕНАВИДЯТ ВСЕХ

- Главная причина поистине звериной жестокости и ненависти в рядах западно-украинских нацистов – вековое угнетение территорий, где жили народы, которые сегодня называют себя украинцами. Сначала – поляками, австро-венграми, турками, а затем и чиновниками-мздоимцами Российской империи. Теперь западенцы проклинают всех, отыгрываясь за ту давнюю «национальную дедовщину», главным образом – на русских.

СТРАТЕГИЯ США – ПОСТАВИТЬ НАС НА КОЛЕНИ

- В глобальном смысле Соединенные Штаты сейчас добиваются не региональных побед, не мелких геополитических уступок по всему миру. США нужно полное доминирование над Россией, подчинение России себе для того, чтобы впоследствии успешно противостоять Китаю – на сегодняшний день главному и наиболее принципиальному своему конкуренту.

РУССКИЙ МИР

- В России большевики загубили коммунизм. На Западе сейчас губят либерализм. Образовался идеологический вакуум. Мы можем заполнить его Русскими миром.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

- Россия не бросала Армению. Если бы премьер-министр Армении Никол Пашинян сразу обратился к руководству России с просьбой оказать военную помощь самой Армении, а не Нагорному Карабаху – эта помощь была бы оказана. Россия могла по аналогии с Турцией, которая собирала ополчение в поддержку азербайджанской армии, помочь собрать людей для Армении, в частности, помочь вернуться на родину тем армянам, которые уехали за границу.

РАЗБАЗАРИЛИ РУССКИЕ ЗЕМЛИ

- Россия завоевывала у Турции, Персии, Польши, Швеции и так далее земли и присоединяла их к Эстонии, Латвии, Литве, Грузии, Армении, Азербайджану, Молдавии, Казахстану и так далее. Спрашивается, зачем мы все это делали – сейчас все они от России ушли с нашими землями.

Нужно было создавать территории, не присоединять их к национальным республикам, а создавать новые губернии, новые области. То есть мы воюем, солдат теряем, забираем, а потом от нас республики уходят с большими территориями.

ДИКАЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДА

- ЕС выделил Греции 86 миллиардов долларов – так им жалко отпускать греков из еврозоны. Почти родительская жалость – «дочка» Греция уйдет в самостоятельное плавание. А на Украине тот же ЕС потворствует тем, кто каждый день уничтожает людей своей страны. Вывод – дикая политика Запада продолжается. Вспомните, чем занимались первые пришельцы из Европы на американском континенте – они расстреляли все местное население и на крови индейцев построили свою цивилизацию. Все это продолжается и сегодня – они пытаются командовать всем миром. Похожая ситуация на Украине – там украинцы и русские выступают в роли индейцев. И если раньше белые пришельцы расстреливали индейцев, то здесь они заставили нас друг друга убивать. Остановить все это не хотят – говорят, у нас нет денег, а вот просто дать деньги грекам – на это средства есть.

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