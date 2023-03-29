«Человек работал под обстрелами»: Почему премьера ДНР Хоценко назначили главой Омской области

Бывший председатель правительства ДНР Виталий Хоценко возглавил Омскую область. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Виталий Хоценко, премьер ДНР, 29 марта был назначен губернатором Омской области — ранее 9 месяцев возглавлял правительство Донецкой Народной республики, а прежде работал в Ямало-Ненецком округе, на Ставрополье — министром энергетики промышленности и связи, потом в Минпромторге. Был выпускником четвертого потока «школы губернаторов» и финалистом конкурса «Лидеры России».

Почему Донецкого премьера после такого срока работы в «горячем регионе» перебросили в «холодную Сибирь»?

Вот что рассказал KP.RU политолог Александр Асафов.

- Ключевым фактором при назначении премьера ДНР губернатором в Омск был его актуальный опыт работы на Донбассе в сложнейших условиях?

- Вопрос актуальности и глубины компетенций и опыта связанного с применимостью их безусловно учитывался.

- Это связано и с его успешностью и в «Лидерах России»

- Да, и и со «школой губернаторов», с четвертым потоком. И с его более ранним опытом в разных регионах. Включая и Ямал. Это дает ему тот сплав и набор компетенций — который позволяет Хоценко взять амбициозные задачи, связанные с Омском. Учитывая современные вызовы стоящие перед страной в целом и перед регионами с их спецификой в частности — мы видим, насколько важен тот опыт, который он получил в ДНР.

- Работы в экстремальных условиях?

- Он не побоялся, поехал туда, где бои, занял ответственный пост, завоевал доверие людей, подвергался опасностям, связанным с терактами, с обстрелами — и вот весь этот сплав опыта, амбиций, смелости и желания приносить пользу людям, и делает его эффективным, соотвествующим этой задаче управленцем.

- Для каких задач?

- Который сможет ответить на любые вызовы. О которых мы, может, и не знаем.

- Он выполнил свою задачу в ДНР?

- Задачу с которой его посылали в Донецк - настроить системность и обеспечить гармонизацию проектов, связанную с итогами референдума и развитием хозяйственной деятельности ДНР , которые нужно было встроить в основные экономические процессы огромной страны — эту задачу он выполнил. И те кто принимают решения — поставили ему новую задачу. Я не измеряю его работу на Донбассе в месяцах — а в достигнутых целях .

А Омску, я считаю, повезло.

И вот что сказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров:

- Забрали у вас премьера и отправили на Восток...

- Для Виталия Павловича назначение в Омск я считаю повышением. Задачу как глава правительства ДНР он выполнил. За такой короткий срок, в таком сложном регионе в военной обстановке мне с ним было комфортно работать. Входить в состав правительства, которое возглавляет он. У него хорошие организаторские способности, ответственность и требовательность. К себе и к подчиненным. Мы с ним в военном регионе работал как солдаты — не как чиновники.

- В чем это выражалось?

- В Донбасе промедления, ошибки невозможны. На встречах с Хоценко меня подкупало то, как он разбирается в молодежной политике. Во всех новшествах понимает, знает изменения во всех федеральных программах. Была большая погруженность. 10 месяцев проработал в таких сложнейших условиях. Он попадал под обстрелы ездил в прифронтовые районы. Удивляла его скорость принятия решения. И созданная им команда правительства — хорошая комплексная команда правительства, она работала как часы.