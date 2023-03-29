Актер Артур Шувалов. Фото: Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева / VK

Актер пытался покончить с собой на сцене в Улан-Удэ 29 марта 2023 года

Вечерний спектакль «Театр.Изнанка» в театре Русской драмы имени Бестужева в Улан-Удэ едва не закончился трагедией. 29 марта там сразу после представления пытался покончить с собой и нанес себе повреждения актер Артур Шувалов. Сделал он это прямо на сцене - перед заполненным зрительным залом.

- На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег, - перед шокирующим поступком мужчина обратился к публике с «манифестом» - как он сам ознаменовал свою речь.

По словам Артура, сегодня подписали заявление и уволили его гражданскую жену Светлану Полянскую - заслуженную артистку Бурятии, участницу спектакля.

- Я не хочу с этим мириться, но у меня уже больше нет сил и больше нет выбора, я не хочу слышать, что артисты сродни представителям древней профессии и я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры, а не так как ее видит наш художественный руководитель, - заявил Шувалов.

Актриса Светлана Полянская. Фото: Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева

После этих слов исполнитель роли водоноса Вана просит прощения, говорит об усталости и отсутствии выбора, обвиняет директора театра Наталью Светозарову и худрука Вячеслава Дьяченко в «своей смерти» и ранит себя.

- Это было очень неожиданно. От аплодисментов, оваций до удивления и шока прошли мгновения просто. Ничего не предвещало, все шло спокойно и интересно, - поделилась с корреспондентом KP.RU Александра И., присутствовавшая в зрительном зале. - Хорошо, что не все коллеги этого актера растерялись, хотя были и такие. Мужчины подхватили его и сразу увели за кулисы.

В минкульте Бурятии прокомментировали ЧП после спектакля в театре в Улан-Удэ

- По произошедшему в Русском драматическом театре после спектакля «Изнанка» могу сказать, что рану Артуру Шувалову зашили в травмпункте, - комментирует ситуацию министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Он после этого, со слов сотрудников, приходил в театр переодеться. Его здоровью ничего не угрожает.

Дагаева подчеркивает, что причины, по которым актер решил использовать публичное мероприятие для такой демонстрации, будут устанавливать соответствующие органы. Оценку состоянию Шувалова в момент ЧП в ходе расследования дадут и с помощью психологической экспертизы. Минкульт также начал служебную проверку.

Актер попытался покончить с собой 29 марта сразу после спектакля. Фото: Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева

Что касается супруги Артура, то по информации руководства учреждения, она написала заявления сама - ее не увольняли и не планировали, ведь Полянская задействована во многих постановках, на которые уже проданы билеты:

- Актрисе давали возможность забрать заявление.

Кто такой актер Артур Шувалов, который пытался покончить с собой на сцене в Улан-Удэ

Интересно, что описание спектакля «Театр.Изнанка» незримо пересекается с произошедшем с Артуром Шуваловым на сцене:

- Это авторский спектакль о жизни театра изнутри, о том, как он может сломать судьбы тех, кто здесь работает, и почему он все равно так притягателен для них…Это та сторона театра, о которой зрители не догадываются. Все, что скрыто от их глаз: репетиции, интриги, бессонные ночи, адский труд ради чьих-то идей.

Идея постановки принадлежит режиссеру Сергею Левицкому. Премьера состоялась осенью 2021 года. В прошлом году Левицкий покинул Россию, а на его место пришел Вячеслав Дьяченко, отношения с которым заладились не у всех.

В частности, не сработался с Дьяченко Шувалов. Артуру 34 года, он выпускник Дальневосточной государственной академии искусств. В труппе драмтеатра имени Н.А.Бестужева трудится с 2009 года. Актер является отцом троих детей - со Светланой Полянской у них один общий ребенок.

Сейчас разбирательства по поводу ЧП в театре продолжаются. KP.RU следит за развитием событий.