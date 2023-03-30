Это не просто фотографии, это наша жизнь

День единения отмечается 2 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дата вернисажа выбрана не случайно.

– Выставка открывается в преддверии 2 апреля - Дня единения народов Беларуси и России, – рассказал на торжественной церемонии заместитель Государственного секретаря Союзного государства Виктор Серенко. - Она рассказывает о всех сферах сотрудничества дружеских государств и народов. … Ее открытие – не рядовое событие, а наглядное отражение всех реальных дел Союзного государства, работы Постоянного Комитета.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День единения отмечается 2 апреля, поскольку именно в этот день в 1997 году Президенты наших стран подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Союзное государство появилось несколько позже, 26 января 2000 года. На полусотне фоторабот, выставленных в пресс-центре агентства, представлена почти вся жизнь нашего Союза.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Выставка знакомит с огромной работой, которую проводит Союзное государство по реализации самых масштабных и инновационных проектов в разных областях сотрудничества двух стран, – отметила на открытии член–корреспондент Российской академии художеств, российская и белорусская скульптор Наталья Опиок. – Здесь можно видеть и прорывные проекты в науке, технике и экологии, в туризме, комплексной медицине, искусстве, культуре, спорте, а также многочисленные молодежные программы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И действительно, на 50 больших фотоработах, выставленных на мольбертах в пресс-центре агентства, представлены практически все аспекты Союзного строительства. Строительство Белорусской АЭС в Островце, Белорусско-Российский университет, ликвидация последствий Чернобыльской аварии, кадетские патриотические смены, реставрация Мемориального комплекса Брестская крепость», сооружение величественного Мемориала Советскому солдату подо Ржевом, дни Союзного государства на фестивале «Славянский базар» в Витебске, запуск белорусского спутника, положивший начало совместной российско-белорусской космической группировке, - вот лишь небольшая часть представленной фотолетописи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одно из главных достоинств экспозиции, которое сразу бросается в глаза, состоит в том, что все союзные мероприятия и достижения в ней поданы через призму человеческого восприятия и эмоций. Это позволяет понять, что Союзное государство в первую очередь не столько политический или экономический, сколько общественно социальный Союз. И главная его цель состоит не в достижении каких-то сиюминутных целей и задач, а в том, чтобы сделать жизнь россиян и белорусов более комфортной, стабильной и безопасной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 августа фотовыставка будет представлена на праздничных мероприятиях Дня единения, на которых с ней смогут познакомиться все желающие. Не сомневаясь можно сказать, что работы фотохудожников найдут отклик в сердцах даже тех людей, кто далёк от союзного строительства. Но на этом она не закончится. Уже сейчас в Постоянным комитете Союзного государства планируют на её основе организовать ежегодный конкурс на лучшую фотоработу, отражающую реализацию проектов Союзного государства.