«Дешевле самолетом»: Виктория Боня пожаловалась на рост цен на бензин в Европе

Виктория Боня. Фото: EAST NEWS

Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на рост цен на бензин в Европе. В соцсетях бывшая звезда «Дома-2» рассказала, как изменились ее расходы на горючее за последнее время.

Виктория уже много лет живет в Монако. Она водит личный автомобиль и регулярно заправляет его, так что о ценах на топливо знает не понаслышке. На своей странице Боня пожаловалась, что стоимость бензина резко выросла.

«Цены на бензин подросли... Раньше заправляла полный Rolls-Royce на 120 евро, а сейчас - на 150 евро», - написала Боня.

Время от времени Виктория ездит из Монако в Барселону, чтобы навестить подруг. С учетом подорожания горючего эта поездка теперь влетает ей в копеечку. Чтобы добраться из Монте-Карло в Барселону и обратно на машине (это 685 километров в один конец), ей пришлось выложить 600 евро. По словам ведущей, дешевле было бы улететь в Испанию самолетом. Правда, и тут есть нюансы. Из-за масштабных забастовок во Франции многие рейсы отменены. Протестующие даже перекрыли дорогу к аэропорту Ниццы – это ближайшая к Монако воздушная гавань.

«Поэтому я взяла билет на турецкие авиалинии и вылетела в Москву», - сообщила Боня.

Виктория уже давно осела в Монако, где живет ее бывший гражданский муж Алекс Смерфит. Одиннадцать лет назад телеведущая родила от него дочь Анджелину. 43-летняя Боня не раз говорила, что Алекс, хоть и является сыном ирландского миллиардера, оплачивает расходы на дочь по минимуму. В частности, он платит за кружки Анджелины – и на этом практически все. На все остальное Боня зарабатывает сама.

Виктория уже давно осела в Монако, где живет ее бывший гражданский муж Алекс Смерфит. Фото: соцсети.

Виктория говорит, что благодаря своему заработку в соцсетях она может позволить себе жить за границей на широкую ногу. За месяц она тратит не меньше 15 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей). Эти деньги уходят на аренду жилья, оплату частной школы дочери, оплату бытовых нужд, путешествия и шопинг. По словам Бони, ее бывший довольно скуп и все траты скрупулезно делит пополам.

С Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях. После расставания Боня не раз пыталась наладить личную жизнь, однако все ее романы заканчивались разрывами.