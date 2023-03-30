Вместе сдвинем горы

Несмотря на то, что сам Конгресс проходит на базе Национальной академии наук Беларуси, открытие его прошло одновременно в двух государствах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всё большее внимание в наших союзных странах уделяется даже не науке, а её будущему, воплощением которого являются молодые учёные России и Беларуси. В России год науки плавно трансформировался в десятилетие науки, в декабре прошлого и позапрошлого годов в Центре «Сириус» прошли Конгрессы молодых российских учёных. А в этом году одним из первых мероприятий, предваряющих отмечающийся 2 апреля традиционный праздник, День Единения наших народов, стал Конгресс молодых учёных Беларуси и России.

Несмотря на то, что сам Конгресс проходит на базе Национальной академии наук Беларуси, открытие его прошло одновременно в двух государствах. В России, в агентстве МИА «Россия сегодня» для этого был организован специальный видеомост Москва – Минск. Участие в пленарном заседании приняли

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Фёдорович Мезенцев,

Первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь Максим Владимирович Рыженков,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов,

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Григорьевич Гусаков,

Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванович Иванец,

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Валентинович Ковальчук,

заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Сергеевич Секиринский,

вице-президент Российской академии наук Владислав Яковлевич Панченко,

председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Анатольевна Старовойтова,

первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Александр Сергеевич Лукьянов,

директор Научного центра трансляционной медицины, проректор по научно-технологическому развитию университета "Сириус" Роман Алексеевич Иванов.

Конгресс собрал под своё крыло более 500 молодых учёных представляющих ведущие научно-образовательные организации наших стран: НАН Беларуси, НИЦ «Курчатовский институт», Российскую академию наук с представительствами региональных отделений, Белорусский государственный университет, Белорусский национально-технический университет, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений (университет), отраслевые институты.

О важности мероприятия говорит уже то, что приветственные адреса к его открытию прислали национальные лидеры России и Беларуси.

Приветствие от Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко зачитал Максим Рыженков.

«Уважаемый участники конгресса! – говорится в нём. – Наука – опора государства в создании сильной экономики, формировании гуманитарного пространства, основанного на преемственности исконно духовно-нравственных ориентирах. Цели научных поисков определяет время. В условиях сложного переплетения конфликта интересов транснациональных корпораций международных интеграционных блоков именно вам, молодым учёным, предстоит решать важнейшие задачи по защите национальных интересов Беларуси и России , единых в своем стремлении к сохранению братских связей между славянскими народами, бережному отношению к исторической памяти и созданию справедливого глобального мира. Именно ваши открытия, передовые разработки и технологии придадут голосу Союзного государства большую энергию и силу, сыграют решающую роль в укреплении экономической и политической мощи двух стран. Символично, что первый Конгресс молодых ученых Беларуси и России проводится на белорусской земле в Год мира и созидания. Пусть эти важнейшие для каждого из нас ценности станут рефреном всей вашей жизни, посвященной служению науке, людям и Отечеству».

Зачитав адрес, Максим Владимирович добавил уже от себя:

– Мы воспринимаем этот Конгресс как одну из очень серьёзных мер, которая позволит заложить хорошую основу для развития научной мысли Союзного государства, для взаимодействия учёных наших стран, и приведёт к созданию совместных прочных научных коллективов по реализации задач, стоящих перед нашими государствам и, конечно, укрепит обороноспособность и технологический суверенитет нашего Союза. … Удачи вам и реализации всех ваших мечт!

В России, в агентстве МИА «Россия сегодня» был организован специальный видеомост Москва – Минск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приветствие от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина зачитал Посол России в Беларуси Борис Грызлов. В нём лидер России особо отметил:

«За последнее время, в направлении сотрудничества в научно-технологической сфере удалось сделать многое - эффективно работают смешанные научные коллективы, разрабатываются перспективные совместные исследовательские проекты, осуществляется систематический обмен профессиональным опытом по линии ведущих академических центров. Важно, что к партнёрскому взаимодействию привлекается всё больше молодых учёных наших стран, тех, кому предстоит определить будущее российской и белорусской науки на десятилетия вперёд».

Кроме того приветствия участникам Конгресса прислали Председатель Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Владимира Павловича Андрейченко, Заместитель председателя Совета министров Республики Беларусь Пётр Александрович Пархомченко, от Генерального секретаря Союза независимых государств Сергея Николаевича Лебедева.

Главной темой Конгресса стало создание единого научно-технологического пространства Союзного государства. Роль в этом молодых ученых и обсудили на пленарном заседании.

По словам Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, многие молодые ученые, еще вчера работавшие в рамках своих лабораторий, научно-исследовательских институтов и центров, сегодня разрабатывают совместные планы и высекают идеи, которые уже завтра лягут в основу реальных секторов экономики, экономической интеграции и технологического взаимодействия, обеспечивая технологическую независимость и должную конкурентоспособность наших стран.

- Может быть, не обязательно буквально завтра, – отметил Госсекретарь. – И даже не в ближайшие год-два. Но, в принципе, без того фундамента, который сегодня закладывают молодые ученые Беларуси и России, верного определения развития белорусской и российской науки, в том числе и в формате Союзного государства, наверное, достичь невозможно.

Дмитрий Мезенцев рассказал, что буквально на днях, 27 марта, по итогам прошедшего в Москве союзного Совмина было подписано «межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве» и достигнута договоренность «о разработке Стратегии научно-технологического развития Союзного государства».

- Нормативная база, о которой я сейчас сказал, – заявил, обращаясь к молодым учёным Дмитрий Фёдорович, – те 28 программ Союзного государства, как и объединенная стратегия экономической интеграции, предполагают непочатый край работы, в том числе для вас.

Особый акцент Государственный секретарь сделал на новом этапе сотрудничества наших стран в области космических исследований. Речь идёт о создании спутника дистанционного зондирования Земли с уникальным разрешением, который с нетерпением ждут союзные аграрии, гидрометеорологи, землеустроители, представители лесного хозяйства и, конечно, военные.

- Мы с огромным уважением, – отметил Дмитрий Мезенцев, – говорим о том, что в Беларуси сохранен научно-производственный потенциал. Это заслуга главы белорусского государства и многотысячного отряда ученых, работающих в системе Национальной академии наук Беларуси.

Госсекретаря Союзного государства поддержал Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, также отметивший высокий уровень развития белорусской науки:

- В отличие от нас, в Беларуси не были разрушены советские устои. Конечно, в силу меньших размеров страны, Республика не может себе позволить развивать такой огромный спектр научных направлений, как Россия. Но ключевые направления науки в республике находятся на хорошем мировом уровне.

Научное сообщество Беларуси и России, по мнению главы НИЦ, представляет собой единый организм. Практически все учёные наших стран связаны между собой через своих учителей или, напротив, учеников.

– Это мощная, серьезная база для глубинной интеграции в науке для России и Беларуси, – отметил Михаил Ковальчук. – И сегодня на Конгрессе молодых ученых фактически происходит передача «генетического кода» от ученых старшего поколения молодежи.

По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Бориса Грызлова, «важно, что в масштабной научной работе участвуют молодые исследователи — люди, которые в ближайшие годы будут задавать тренды развития нашей науки».

- Мы прекрасно понимаем, – заявил Посол, – что высокие технологии — это фундамент экономики Союзного государства.

Того же мнения придерживается и Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. По его словам, у белорусской Академии с российскими коллегами присутствуют общие интересы в самых разных областях науки, от исследования космического пространства и дистанционного зондирования земли, до создания новых материалов, работ в области медицины, биотехнологий, сельского хозяйства:

- У нас есть дорожная карта сотрудничества, – отметил Владимир Григорьевич, – совместная программа фундаментальных исследований. Ставится задача, чтобы мы имели конкретные, знаковые результаты в разных сферах. Наши потенциалы позволяют не уступать лучшим зарубежным разработкам.

Продолжился Конгресс заседаниями семи тематических секций, охватывающих практически всю тематику проводимых в двух странах исследований. Это:

"Физика и искусственный интеллект",

"Технические науки и индустрия",

"Химия и рациональное природопользование",

"Современные биотехнологии",

"Медицина и фармацевтика",

"Инновации для АПК",

"Гуманитарные науки как основа национальной безопасности".

Молодые учёные России и Беларуси посетили научные лаборатории и Центральный ботанический сад НАН Беларуси, ознакомились с экспонатами Выставки достижений белорусских ученых, с историко-культурным наследием Республики, обменялись опытом научных исследований, нашли точки для объединения усилий во имя решения общих задач.