На космодроме Плесецк сдали предпусковой комплекс для космических аппаратов

Наземный технический комплекс предназначен для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части

Военные строители сдали новый Унифицированной технический комплекс Первого государственного испытательного космодрома Минобороны России на космодроме Плесецк.

«Наземный технический комплекс предназначен для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части. Он позволит осуществлять подготовку нескольких типов космических аппаратов и разгонных блоков для ракет-носителей Ангара легкого, среднего и тяжелого классов», — прокомментировали кадры в Минобороны России.

Отметим, что многие объекты на космодроме «Плесецк» начали строить еще в конце 2021 года, когда главнокомандующим Воздушно-космическими силами был Сергей Суровикин.

Сегодня готовность объектов проверял заместитель министра обороны России Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андреем Турчаком.

Кроме Унифицированного технического комплекса Тимур Иванов и Андрей Турчак осмотрели строительную площадку крупного военного госпиталя на 300 мест, жилья и оздоровительного комплекса.

«В городе продолжается строительство жилого двенадцати этажного дома. Его планируется сдать осенью текущего года. Это третий жилой дом, который военные строители возводят для военнослужащих «Плесецка». В 2021 и 2022 годах были сданы две аналогичные высотки. Квартиры заселены», — отметил Иванов.

Напомним, что за модернизацию советского космодрома Плесецк несколько лет назад взялся министр обороны России Сергей Шойгу. За этом время было сделано многое, чтобы наше высокоточное оружие било точно в цель: на околоземные орбиты выведено более 2000 спутников, испытано 13 новейших ракетных комплексов и сотни межконтинентальных баллистических ракет.