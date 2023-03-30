Культурный код теперь в наших венах

Фото с церемонии награждения лауреатов акции «Культурный код донора» Фото: предоставлено организаторами

Человеческая жизнь иногда зависит от совсем малых величин – от доли секунды, толики внимания, частички доброты, капли крови. И от высокой культуры нации в целом. Чем выше культура, тем дороже человеческая жизнь. Тем лучше медицина и больше спасенных судеб. Примерно так коррелируются, казалось бы, две эти совершенно разные сферы – медицина и культура, которые в 2022 году объединились и выдали прекрасный результат.

Сто тонн донорской крови по всей стране за семь месяцев собрали медики и работники культуры в рамках Всероссийской акции «Культурный код донора», направленной на просветительство и популяризацию донорства в России. Акция объединила более 450 учреждений культуры, службы крови, некоммерческие организации и инициативные группы – а это более 200 тысяч человек из 60 регионов. В результате кто-то впервые стал донором, кто-то вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. Как выразилась идейная вдохновительница проекта, председатель оргкомитета акции «Культурный код донора», заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» Елена Стефанюк, организаторы еще раз убедились, что «в России живут очень открытые и неравнодушные люди, что милосердие для русского человека – не пустой звук». В ходе акции были представлены 75 практик развития донорства крови и донорства костного мозга.

Участники «Культурного кода...» реализовали более тысячи интересных творческих проектов всевозможных форматов (видеоролики, мультфильмы, интервью, флешмобы, выставки, мастер-классы, донорские квизы, донорские акции в музеях и концертных залах), которые привлекли внимание к этой проблеме.

Елена Стефанюк благодарит Малый театр в лице Александры Соломиной за радушный приём и внимание к Акции донорства Фото: предоставлено организаторами

Чтобы был полный ...банк

А проблема существует

– Важно, чтобы донорской крови было достаточно для заполнения банка крови в России на 100%, – прокомментировала ситуацию председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. – Сейчас мы еще не вышли на этот результат. Но такого рода масштабные просветительские проекты дают свои хорошие плоды. В отзывчивости наших граждан мы убедились еще в период пандемии. Тогда тоже остро нужна была донорская кровь, особенно тех, кто уже переболел ковидом, чтобы получить плазму этой крови. И мы видели активность и стремление помочь тех, кто благополучно перенес заболевание. Эти люди буквально спасли больных, находящихся в экстремальной ситуации, за что огромная благодарность тем добровольцам.

И сейчас в стране непростая ситуация, доноры нужны, как никогда, наверное. Надеюсь, что настоящая акция – лишь начало большого благородного дела. Это один из самых успешных проектов гражданского общества. Молодежь сдает кровь. Студенты сдают кровь. А это значит, что у нас много духовных сил! Акция обеспечила приток новых людей в ряды доноров, причем не только деятелей культуры, но и гостей музеев, выставочных и концертных залов. Думаю, проект будет продолжаться, и в следующий раз все регионы подключатся к этой инициативе.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль тоже пришел в Малый театр со сцены поблагодарить и поздравить всех причастных к столь важному делу – пропаганде донорства крови и костного мозга. Депутат (в прошлом врач) отметил креативный подход коллег при решении этих серьезных профессиональных вопросов, а также рассказал, как идет реализация принятых год назад поправок к Федеральному закону «О донорстве крови и ее компонентов».

«После принятия этих поправок нет проблем с заготовкой крови, с плазмой. А самое главное – закон позволяет изготавливать отечественные препараты из компонентов крови, которые так необходимы российским пациентам, – пояснил Леонид Анатольевич. – Кроме того, хочется подчеркнуть и тот факт, что станции переливания крови по всей стране оборудованы теперь новейшим техникой на уровне мировых стандартов. Мы с успехом справились с импортозамещением».

Акция была организована по инициативе Национального фонда развития здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства России и Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ. Поддержали социальный проект Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Комитет Государственной Думы по охране здоровья, Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры РФ, АНО «Национальные приоритеты», Фонд президентских грантов, «Российский Красный Крест», Служба крови, Федеральный регистр доноров костного мозга.

Общее мнение, идеи и настроение выразил артист Малого театра Андрей Чернышов и ведущий праздничного вечера: «Донорство вызывает безграничное уважение, потому что ничего благороднее нельзя представить, чем желание человека поделиться своей кровью, безвозмездно помочь другому человеку. Получается, в наших жилах теперь течет одна кровь! Мы еще более породнились и действительно стали единым народом».

Список лауреатов в шести номинациях можно посмотреть здесь.

Что люди говорят...

Зура Татаева, главный врач «Республиканской станции переливания крови» Чеченской Республики: «Я работаю в службе крови более 25 лет, и мы проводили много разных мероприятий, но такого огромного отклика, как на этот проект, еще не было. Это уникальное событие. Такое впечатление, что исцелялись телом и душой и дарующие кровь, и получающие ее. Символ акции и сказочного чуда – Жар-птица – пролетела по всей республике, заглянув в самые удаленные уголки. Мы выставили этот символ в театрах, водрузили на башне в горах. Мы сами со станцией переливания крови проехали всю Чечню и увидели много нового, чем богат наш край. Увидели свои музеи и театры, в том числе музеи в отдаленных селениях. Например, я посетила в Шелковском районе Литетатурно-этнографический музей Льва Толстого.

Руководитель добровольческой акции РУДН им. Патриса Лумумбы «Подари жизнь» Игорь Мирошниченко: «Более четырех лет студенты нашего университета из разных стран и разных национальностей на регулярной основе добровольно сдают кровь в Центре детской онкологии им. Дмитрия Рогачева. В желании помочь детям выражается гражданская и человеческая позиция. Донорское движение не имеет границ и национальных различий. Доноры отлично знают, что такое взаимовыручка и добросердечная помощь».