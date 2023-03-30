Казахстан проводит глубинные реформы

Фото: akorda.kz/ru

В Казахстане продолжаются масштабные политические реформы, одним из направлений которых стала трансформация страны из «суперпрезидентской республики» (по выражению главы государства Касым-Жомарта Токаева) в государство, несущими конструкциями которого являются «сильный президент – влиятельный парламент – подотчётное правительство».

Другим базовым вектором перемен казахстанской внутренней политики стало движение в направлении социального государства, острая потребность в котором стала очевидной после трагических январских событий прошлого года. Аналитики считают, что состоявшиеся 19 марта выборы в Мажилис – нижнюю палату парламента – являются одним из шагов в строительстве «Справедливого Казахстана», так называется политический курс президента Токаева.

Выступая на открытии сессии нижней палаты VIII созыва, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «После референдума, руководствуясь требованиями обновленной Конституции, мы приступили к масштабной трансформации всех институтов власти. Это отвечает и устремлениям всех казахстанцев». Токаев отметил, что президентские выборы, а также выборы в обе палаты парламента, наряду с выборами в региональные и местные законодательные органы, проводились в соответствии с конституционными поправками, за которые граждане голосовали на референдуме. «Менее чем за год прошло пять электоральных кампаний, включая референдум. Все они выпали на очень ответственный период. Несмотря на все трудности, мы смогли за короткий срок пройти важнейший этап в жизни страны», – уверен президент Казахстана.

Фото: akorda.kz/ru

«Казахстанская экономика должна стать наукоёмкой»

Одной из причин январских катаклизмов 2022 года стала нерешённая проблема бедности на фоне невиданной роскоши менеджеров «олигополий», которые, как подчеркивал Касым-Жомарт Токаев, известны поименно. Выступая перед депутатами 29 марта, президент страны в очередной раз подчеркнул важность демонополизации экономики и возвращения в страну коррупционных капиталов. «Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания президентом, стал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу Парламент в ближайшее время принять соответствующий закон», – сказал президент республики.

Касым-Жомарт Токаев признает, что экономическая структура Казахстана остаётся сырьевой, и для прогрессивного развития страны необходима диверсификация экономики. Необходимо сделать акцент на инвестиции в современные технологии и исследования. «Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Это аксиома. Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоемкой», – уверен Токаев.

А раз так, то самым ценным «активом» и достоянием страны являются образованные граждане. «Проблема кадров в системе образования требует срочного внимания и должна быть решена в ближайшее время. Президентский молодёжный кадровый резерв может послужить примером для программы по отбору и подготовке тысячи лидеров перемен в образовании», – сказал президент Казахстана.

Другим базовым приоритетом является создание открытой и самодостаточной рыночной экономики, драйвером которой должно стать малое и среднее предпринимательство. «Нам необходима «новая волна» предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана», – считает Касым-Жомарт Токаев. – Её ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, а лишь за счёт своих предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело».

Фото: akorda.kz/ru

Перед правительством также стоит задача привлечения в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные. Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса. Казахстану требуется реальная индустриализация, локализация производства, модернизация инфраструктуры. Проекты, финансируемые из бюджета, должны реализовываться в первую очередь отечественными предпринимателями. Для всего этого необходима законодательная база, которую создадут депутаты парламента VIII созыва.

Социальная поддержка

Выступая перед парламентариями, президент Казахстана признал, что система здравоохранения страны нуждается в существенном улучшении. В этом направлении важной инициативой является национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого, в частности, планируется построить более 600 медицинских учреждений в сёлах. Токаев подчеркнул ценность пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта, особенно для детей.

Другой важной государственной задачей названа поддержка социально уязвимых категорий граждан, а также матерей и детей. В начале нынешнего года срок выплат по уходу за ребёнком в Казахстане был продлён с одного года до 18 месяцев.

Правительство Казахстана обязалось предоставить финансовую помощь более чем полумиллиону многодетных семей, реализуя инициативу «Нацфонд – детям».

Государство продолжит оказывать адресную помощь малоимущим гражданам. «Сегодня более 700 тыс. людей с особыми потребностями в нашей стране сталкиваются с тяжёлыми последствиями роста цен и инфляции. Это касается продуктов питания и лекарств – двух предметов первой необходимости. Чтобы обеспечить их безопасность, необходимо принять более жёсткие меры по оказанию им поддержки и заботы. Более того, те, кто потерял члена семьи, обеспечивавшего их, не должны оставаться без внимания», – заявил Касым-Жомарт Токаев. Он поручил правительству с 1 сентября нынешнего года увеличить пособия для данной категории граждан на 14,5%.

Фото: akorda.kz/ru

Постоянная задача государства обеспечивать такую социальную поддержку, – подчеркнул президент.

Не менее важным Токаев считает укрепление системы защиты прав человека. «Каждый гражданин должен верить в систему правосудия и знать, что его права защищены надлежащим образом. С этой целью правительство предпринимает шаги по укреплению правовой базы, гарантирующей права человека, – сказал президент Казахстана. – Создание эффективной, профессиональной и беспристрастной судебной системы имеет важное значение для защиты прав граждан. Для того чтобы все люди имели доступ к качественным юридическим услугам, правительство предоставляет юридическую помощь тем, кто находится в экономически неблагоприятном положении или относится к социально уязвимым группам. Это гарантирует, что все люди, независимо от их социально-экономического статуса, имеют доступ к правосудию».

Одним из механизмов, обеспечивающих соблюдения прав человека в Казахстане, стало создание Конституционного суда. Укрепление этого государственного института также является задачей казахстанских законодателей.

«Это только начало большого пути»

Обращаясь к членам нового парламента, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно депутаты призваны играть ключевую роль в сотрудничестве между правительством и обществом. «Необходимо выстроить действенные механизмы «обратной связи» с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны», – заявил президент.

Токаев отметил, что конституционная реформа привела к радикальным изменениям политического ландшафта Казахстана. Депутаты наделены более широкими полномочиями. Это их ко многому обязывает. «Теперь правительство действительно станет подотчётным. В этом контексте одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед парламентом», – подчеркнул президент. Если ранее законопроект после одобрения нижней палатой рассматривался Сенатом, то теперь парламент получил право принимать законы самостоятельно.

Токаев считает, что законодатели должны отчётливо понимать, что «в геополитическом окружении Казахстан – единственная страна, проводящая такие глубинные реформы».

«Это только начало большого пути. Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдём к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому. Наше движение в сторону демократизации политических процессов, дальнейшего повышения участия граждан в государственном управлении будет продолжено», – заверил президент Казахстана.

Фото: akorda.kz/ru

Кстати, парламентаризм в стране развивается не на словах, а на деле. Развивается логично и последовательно. В частности, президент Казахстана, выполняя положение обновлённой на референдуме Конституции страны, впервые провёл консультации с лидерами фракций политических партий в Мажилисе по кандидатуре на должность премьер-министра. Как сообщает президентский сайт akorda.kz, «после обсуждения кандидатуры премьер-министра с руководителями фракций партии в Мажилисе в целом достигнуто общее мнение. Глава государства предложил кандидатуру Алихана Смаилова». Сегодня же на пленарном заседании парламента кандидатура премьера была поддержана всеми депутатами. В итоге президент подписал указ о назначении Алихана Смаилова Премьер-Министром Республики Казахстан.