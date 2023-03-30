Подписано Соглашение о строительстве и создании девяти совместных общеобразовательных школ в Киргизии с обучением на русском языке

Фото предоставлено пресс-службой Министерства просвещения РФ

Документ регламентирует условия строительства, создания и функционирования в Киргизской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.

Церемония подписания прошла в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Председателя Кабинета министров Киргизской Республики – Руководителя Администрации Президента Киргизской Республики Акылбека Жапарова.

«Значимым является подписание соглашения между Правительством Российской Федерацией и Кабинетом министров Киргизской Республики по строительству, созданию и функционированию в Киргизской Республике девяти совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке. Первую школу планируется открыть уже в 2025 году. Там смогут обучаться дети с первого по одиннадцатый класс», – подчеркнул в ходе заседания Межправительственной Российско-Киргизской комиссии Алексей Оверчук.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства просвещения РФ

Подписи под документом поставили заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов и Министр образования и науки Киргизской Республики Каныбек Иманалиев.

Денис Грибов отметил, что создание по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина совместных школ будет содействовать воспитанию детей наших народов в духе дружбы и взаимопонимания.

«В Киргизии образование на русском языке очень востребовано. В последние годы наблюдается рост показателей. По данным исследований, 37% школьников от общего числа учеников в этой стране обучаются на русском языке. Поэтому Правительством России было принято решение о развитии школ с обучением на русском языке в Киргизской Республике. Новые совместные школы в Киргизии продолжат работу по воспитанию детей разных национальностей и народов в духе дружбы, взаимопонимания и взаимной поддержки. Киргизские дети не только будут обучаться на русском языке, но и познакомятся с российскими традициями, культурой, духовными и нравственными ценностями. А сами школы станут методическими и образовательными центрами по продвижению русского языка в Киргизской Республике», – сказал Денис Грибов.

Совместные общеобразовательные организации планируют построить в Бишкеке, Оше, Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Таласской, Баткенской и Нарынской областях Киргизской Республики.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства просвещения РФ

Кроме того, Денис Грибов сообщил, что в рамках Межправительственной комиссии достигнуты договоренности о продолжении гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом», реализации проекта по приему киргизских детей на краткосрочные образовательные программы Международной школы «Интердом» им. Е.Д. Стасовой Центра международного сотрудничества Минпросвещения России, а также об участии педагогов и детей Киргизской Республики во всероссийских международных мероприятиях в рамках внешкольной деятельности, в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», Чемпионате высоких технологий, Чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» и национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters.