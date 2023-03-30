«Все на мне!»: Почему мамам так трудно найти время на себя и как с этим справиться

45% мам признались: все бытовые вопросы - готовку, глажку, стирку, уборку, закупку продуктов – полностью «вывозят» на себе Фото: Shutterstock

Каждая вторая мама героически совмещает работу на полный день с привычными уборкой-готовкой, еще и выполнение ребёнком домашних заданий успевает контролировать. Можно ли разгрузить себя без потерь? Чтобы и карьера не буксовала, и дома не валиться от усталости и не вымещать негатив на близких?

Эти вопросом задались эксперты онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, организовав опрос мам школяров. Состав участниц исследования сложился такой: 52% работают полный день, 25% временно не работают, 16% частично заняты и 7% не работают и не планируют работать в ближайшее время.

Сразу же подтвердилась гипотеза насчет перегруженности работающих: 42% из этой группы пашут от 7 до 9 часов в день, есть даже уникумы, отдающие работе больше 10 часов (таких 13%)!. У остальных график вполне щадящий: 25% работают 2-6 часов, остальные – меньше 2 часов.

Что с домашними делами? Ясное дело, как! 45% мам признались: все бытовые вопросы - готовку, глажку, стирку, уборку, закупку продуктов – полностью «вывозят» на себе. 28% иногда разделяют обязанности с членами семьи: папой, бабушками-дедушками, старшими детьми. Счастливиц, которым мужья помогают много и постоянно, нашлось всего 14%. При этом к платным сервисам или помощникам обращаются только 4% опрошенных.

В вопросах помощи ребенку с «домашкой» первенство также за мамами: 44% участниц опроса ответили, что уроки полностью на них. Большинство тратят на ежевечерние бдения над учебниками и тетрадками до 1 часа (32%) или до 2 часов в день (26%). 11% сидят 2-4 часа, а если до дитя все равно «не доходит», делают уроки за него. Самоотверженный 1% мам мурыжат с детворой «домашку» даже более 4 часов в день. Само собой, без крика и подзатыльников не у всех получается.

Каждая четвертая признает: уроки съедают больше времени, чем хотелось бы. Однако к репетиторам или онлайн-школам обращаются единицы - всего 5%. Ответственные папы? Есть такие – примерно у каждой десятой муж подключается к контролю за учебой. Молодцы, что тут скажешь! Есть еще хороший вариант, к которому прибегли 14% опрошенных мам: вовремя объяснили детям, что домашние задания – их ответственность, и школяры делают уроки самостоятельно.

Дорога до школы, родительские чаты, кружки – этим занимается каждая вторая мама. Остальным помогают другие члены семьи. Только 2% обращаются к помощи нянь.

На себя при таком раскладе времени почти не остается: 40% могут выкроить до 1 часа в день, 30% — менее получаса . Еще 26% — 1-2 часа в день, 6% — 2-3 ч в день, 5% — 3-4 часа, 1% - больше 4.

Чего хотелось бы? Каждая третья мама мечтает больше времени тратить на общение с семьей и совместный досуг с ребенком. Погулять, поговорить за чаем, как день прошел, почитать, посмотреть фильм, поиграть, да просто пообниматься или подурачиться. А что в реале? 50% мам советовали, что на эти очень важные и сближающие занятия удается выкроить от 30 мин до 1 часа в день. И то в основном в выходные.

Дальше в списке желаний - забота о себе, саморазвитие, карьера, общение с супругом/партнером, забота о доме.

- Интересно, что по всем пунктам занятости мамы считают, что уделяют оптимальное для них количество времени, при этом признают, что времени на досуг с детьми им не хватает. Можно предположить, что так происходит либо от неумения делегировать, либо от ощущения, что никто другой лучше не справится, — говорит психолог и академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская. - Взять образование детей - как правило, это мамина забота. Но когда вовлекаются помощники - папы, опытные преподаватели, старшие братья и сестры — дети быстро приучаются к самостоятельности, лучше учатся и получают больше удовольствия от учебы. Так что польза – обоюдная.