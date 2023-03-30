Вам позвонят и расскажут о страшном: Не пугайтесь, это мошенники нашли новый способ «развода»

Мошенники обещают восстановить доступ к учетной записи. Но для этого якобы нужно назвать свои данные для входа в онлайн-банк Фото: Shutterstock

Креативности мошенников порой можно позавидовать. Чуть ли не каждую неделю они придумывают новые сценарии. И каждый раз стараются быть максимально правдоподобными. На днях появилась новая разводка.

- Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра и сообщают, что учетная запись онлайн-банка была заблокирована, - говорится в сообщении банка.

Ну а дальше схема привычная. Мошенники обещают восстановить доступ к учетной записи. Но для этого якобы нужно провести идентификацию. То есть, назвать свои данные для входа в онлайн-банк (логин и пароль), а потом еще и предоставить им код из смс. Это вроде как должно помочь восстановить доступ к учетной записи. После этого мошенники получат полный доступ к вашим средствам и могут за секунду перевести их на свои счета.

Насторожить в этой легенде должно несколько вещей. Во-первых, тот факт, что специалист банка просит у вас назвать ему свои персональные данные. Ни логин, ни пароль, ни код из смс никому называть нельзя. Это конфиденциальная информация. Сотрудники банка не имеют права ее спрашивать.

Во-вторых, не нужно никому верить на слово. Откройте компьютер или мобильное приложение банка. И самостоятельно проверьте. Если все открывается, то нет смысла больше разговаривать. Да и в принципе, если возникло подозрение, прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по тем телефонам, которые указаны на вашей карте или на официальном сайте банка. Это лучшая стратегия, которая снизит риски до нуля.

Напомним, по данным Центробанка, за прошлый год мошенники украли у россиян гигантскую сумму — 14 млрд рублей. И большинство средств увели именно за счет социальной инженерии. То есть, с помощью телефонного убеждения.

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