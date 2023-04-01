Новые законы в России с апреля 2023: социальные пенсии вырастут, разливное пиво подорожает

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ПРИБАВКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Это традиционная индексация, которая каждый год проводится с 1 апреля. Социальные пенсии (не путать с обычными страховыми, которые повысили с Нового года) вырастут на 3,3%.

В июне 2022 года социальные пенсии «вне плана» подняли на 10%. Так что в целом за год получается + 13,6%. Это выше официальной инфляции — по данным Росстата, за прошлый год цены в стране выросли на 11,9%.

Социальные пенсии получают:

- Россияне, у которых не хватает официального трудового стажа для полноценной страховой пенсии. То есть если человек совсем не работал, работал мало или получал зарплату «в конверте» - пенсия все равно будет, но именно вот эта, социальная, которая назначается на пять лет позже обычной и в существенно меньшем размере.

- Люди с инвалидностью;

- Потерявшие кормильца и дети-сироты.

Повышение социальных пенсий затронет более 4 млн человек. В среднем по стране социальная пенсия по старости после индексации вырастет до 7 153 рублей. Важно, что если размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума, то полагается доплата. Прожиточный минимум для пенсионеров в среднем по стране - 12 363 рубля.

Также на 3,3% вырастут выплаты федеральным льготникам, чьи пособия «привязаны» к размеру социальной пенсии.

Это, в частности:

- военнослужащие - призывники, которые получили инвалидность во время службы

- дети погибших военнослужащих-срочников

- ветераны Великой отечественной войны, имеющие инвалидность, и блокадники

- люди, ставшие инвалидами из-за радиационной или техногенной катастрофы

- летчики-испытатели на пенсии.

ПЕННАЯ МАРКИРОВКА

С 1 апреля начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков (медовуха, сидр и т. п.). Пока это будет касаться только напитков в кегах - металлических или пластиковых бочонках. То есть тех, что продаются на розлив. Производители и поставщики должны будут с 1 апреля маркировать кеги специальными стикерами (наподобие тех, что сейчас клеятся на воду в 5-6-литровых бутылях) и передавать сведения в систему «Честный знак». Эти наклейки нужно будет сканировать на всех этапах - от производства до кассы - чтобы отследить путь напитка и ни единая капля нектара не пролилась мимо бюджета.

До более мелкой тары дело дойдет позже, поскольку это технологически сложнее. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянных и пластиковых бутылках должна стартовать с 1 октября 2023 года, в алюминиевых банках — с 15 января 2024 года.

По оценкам Научно-исследовательского финансового института Минфина, маркировка повысит цену разливных напитков не сильно: чуть более чем на 0,4%. Зато государство, как ожидается, получит лишних 30 млрд рублей в год за счет налогов. Сейчас они «выпадают» из-за того, что больше 10% пива разливается мимо кассы, без уплаты акцизов. Ну, посмотрим.

ПОКУПКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ПОДОРОЖАЮТ

С 1 апреля снижается беспошлинный порог на ввоз товаров для личных нужд из-за границы на территорию Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия). В первую очередь это касается покупок в зарубежных интернет-магазинах и прочих международных посылок, которые приезжают транспортными компаниями и почтой. Для них норма бесплатного ввоза снижается в пять раз — с 1000 до 200 евро, при этом вес посылки должен быть не больше 31 кг.

С собой в чемодане наземным транспортом можно беспошлинно привезти товаров на сумму не более 500 евро и весом до 25 кило (для самолета эти ограничения не действуют, там надо уложиться в 10 000 евро).

За все, что свыше порога, нужно платить пошлину — 15% от стоимости (но при этом должно получаться не менее 2 евро за каждый лишний килограмм).

Это не такое уж и новшество. Такой порядок уже действовал до марта 2022 года. Но с апреля прошлого года, из-за ухода многих зарубежных брендов, для граждан решили сделать на некоторое время поблажку - мол, покупайте за рубежом сами. Теперь период действия этой поблажки закончился.

Правда, закупки в зарубежных интернет-магазинах сейчас затруднены и без всяких пошлин - из России с ними не так-то просто расплатиться.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Заканчивается срок, когда можно было попросить у банка кредитные каникулы. Это отсрочка платежа, за которой можно обратиться в свой банк, если ваш доход за последний месяц упал в сравнении с предыдущим годом не менее чем на треть. Каникулы - это одна из антикризисных мер, введенных в марте прошлого года.

После 1 апреля останутся еще две возможности получить отсрочку платежа по банковскому займу:

1. Кредитные каникулы для мобилизованных. Их можно просить на весь период службы в зоне СВО плюс 30 дней.

2. Каникулы для ипотечников в случае тяжелой жизненной ситуации (лишился работы, стал инвалидом и т. д.). Эта мера была принята еще в 2019 году . Подтвердить тяжелую ситуацию нужно документально.

- С 24 апреля микрофинансовые организации при оформлении займов онлайн начнут проверять клиентов по новым правилам. В частности, они должны более детально удостоверяться в том, что займ оформляется не на «левого» клиента по подложным документам и деньги будут перечислены именно тому, кто их просит. Всего рекомендуется 10 способов проверки. Смысл всего этого - сократить число мошенничеств, когда кредиты онлайн берутся на ничего не подозревающих людей.