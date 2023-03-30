Программа льготного кредитования на покупку авто возобновилась в России: кому положена скидка и как ее получить

Программа распространяется на автомобили, произведенные в России Фото: Shutterstock

Программа автокредитования продолжит действовать, но изменился перечень категорий наших граждан, которые смогут ей воспользоваться. Это следует из сообщения Минпромторга.

«В 2023 году она (программа - Ред.) продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей», - говорится в релизе Минпромторга, направленном в KP.RU.

По условиям программы скидка составляет 20% (в Дальневосточном федеральном округе — 25%) от стоимости автомобиля, ее можно реализовать при выплате первоначального взноса.

- Программа распространяется на автомобили, произведенные в России, их стоимость не должна превышать 2 млн рублей, а кроме того, у производителя должен быть заключен с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт, - уточнили KP.RU в Минпромторге.

Кредитные программы действовали и ранее, но, как сообщили KP.RU в одном из автосалонов, остановились 7 февраля 2023 г.

- Возобновленное льготное автокредитование в 2023 году действует по программе «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», также льготы доступны для медицинских работников, сотрудников сферы образования и всех категорий участников специальной военной операции, - рассказал KP.RU директор розничных продаж АГ АВИЛОН Ренат Тюктеев.

Ранее льготы были доступны военнослужащим и отставникам.

- То, что участники программы получают скидку 20% от стоимости автомобиля, безусловно, увеличит и без того хороший спрос на российские модели, - считает Ренат Тюктеев.

Другим категориям покупателей скидки будут доступны только при покупке электромобиля.

- Это, мягко говоря, покупка экзотическая, - прокомментировал новость в эфире Радио «Комсомольская правда» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Скидка на электромобили российского производства распространяется на все категории заемщиков и составляет 25%, но не более 625 тыс руб.», говорится в сообщении Минпромторга.

Главное условие господдержки — автомобиль должен приобретаться за кредитные деньги. Если готов сразу выложить за Ладу Гранту 700 тысяч или хотя бы тот же электромобиль «Эволют» 3-3,5 миллиона рублей, то скидку не дадут.

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ МОЖНО КУПИТЬ ПО ПРОГРАММЕ ГОСПОДДЕРЖКИ

- По программе господдержки можно приобрести автомобили таких автозаводов как УАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ и автомобили Haval, проимзведенные в Тульской области, - уточнили KP.RU в Минпромторге.

Примечательно, что в этот перечень не вошли автомобили «Москвич». О том, что эти машины не входят в программу господдержки нам подтвердили и на самом предприятии.