В Японии пересчитали норму шагов на неделю

Согласно исследованию ученых из Японии, риск ранней смерти позволяет снизить средняя норма в 8000 шагов или 6,4 км один или два раза в неделю. Фото: Shutterstock

По данным Минздрава в России от внезапной остановки сердца ежегодно погибают до 250 000 человек. Согласно исследованию ученых из Японии, риск ранней смерти позволяет снизить средняя норма в 8000 шагов или 6,4 км один или два раза в неделю.

Зарядка, аэробные нагрузки, регулярные прогулки, разнообразная физическая активность помогают работе кровеносной и сердечно-сосудистой системы. Движение – это жизнь в прямом смысле слова. Однако сколько и в каком темпе стоит ходить, чтобы закрыть минимальную норму полезной активности – это все еще предмет для научного исследования. Японские ученые вместе со специалистами из Калифорнии посмотрели на преимущества для здоровья ходьбы всего несколько дней в неделю и проанализировали показатели 3 100 взрослых.

Оказалось, что те, кто проходил 8000 шагов или больше один или два дня в неделю в достаточно интенсивном темпе, но без специальных усилий, имели на 14,9% меньше шансов умереть в течение ближайших 10 лет, чем те, кто такой график и ритм не поддерживал.

Польза для здоровья от ходьбы по 8000 шагов и более один или два дня в неделю была выше для участников в возрасте 65 лет и старше.

Более ранний мета-анализ целого ряда научных исследований показывал постепенное снижение риска смертности среди взрослых в возрасте 60 лет и старше при ежедневном движении в 6 000 – 8 000 шагов в день и среди более молодых людей – при ежедневной норме в 8 000 – 10 000 шагов в день.

Помимо общего оздоровительного эффекта и положительного влияния на сердце и сосуды, ежедневные прогулки также делают нас веселее. Так, даже минимальная физическая активность очень показана людям, склонным к депрессиям. Ходьба нормализует кровяное давление, снижает риск ожирения и развития диабета. В общем, даже немножечко, но регулярно, - это уже хорошо. А свою норму можно выбрать индивидуально, учитывая мнение экспертов.