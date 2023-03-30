«Зарубежные компании не ушли, появились новые российские производства»

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева

Комсомольская правда провела церемонию награждения победителей народной премии «50 легендарных брендов». Наши читатели сами выбрали торговые марки, которые получили статус легенд за верность качеству и умение развиваться, сохраняя лучшие традиции. Праздничный вечер прошел в главном зале кинотеатра «Иллюзион» в знаменитом Доме на набережной. В церемонии вручения заслуженных наград приняла участие заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. После завершения официальной части она ответила на наши вопросы.

- Только что вы вручили памятный знак Центральному детскому магазину. Это хороший повод поговорить о том, что происходит в сегменте товаров для детей. Я знаю, что до 2021 года доля отечественных детских товаров составляла порядка 30%. А сейчас сколько? Удалось ли наладить импортозамещение в этом секторе, появились ли новые производства?

- Несмотря на все сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, в 2022 году доля отечественных товаров для детей увеличилась, сейчас это порядка 38%. Импортозамещение идет полным ходом. Только в прошлом году в реестре отечественных, российских производителей зарегистрировались 46 компаний, которые работают в детской индустрии.

- Надо отдать должное советской системе, в которой существовала жесткая структура контроля качества и безопасности детских товаров. А сейчас как качество проверяется?

- Детские товары и сегодня контролируются особым образом. В основном контроль осуществляется в сфере технического регулирования. Есть два технических регламента: один регулирует качество и безопасность детских игрушек, второй – качество и безопасность товаров для детей и подростков. И, конечно, вся продукция из этой категории, прежде чем выйти на рынок, проходит проверку на соответствие требованиям качества и безопасности и получает сертификаты.

Генеральный директор ИД КП Олеся Носова, заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева вручают награду генеральному директору ЦДМ на Лубянке Светлане Фарниевой.

- Какие меры сейчас принимает государство в области борьбы с контрафактом товаров для детей?

- Есть государственная комиссия по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции. И при этой комиссии действует специальная межведомственная рабочая группа, потому что этот вопрос замыкается на несколько министерств, служб. Соответственно, эта комиссия занимается противодействием нелегальному обороту детских товаров. Кроме того, есть дорожная карта, которая предусматривает мероприятия, сокращающие нелегальный оборот. Одним из инструментов, способных сократить долю нелегальной продукции на этом рынке, является система маркировки.

- О системе маркировки хотелось бы поговорить отдельно. Для чего она нужна, какие детские товары уже вошли в систему, какие планируются к внедрению?

- Товары, которые маркируются (как отечественного производства, так и импортные), прослеживаются по всей цепочке, мы знаем, как товар появился на нашем рынке, что с ним происходило, когда и кому он был реализован. Все это позволяет обеспечить безопасность и удостовериться, что продукция легальна. Сегодня у нас уже маркируются и детская обувь, и детская одежда, и детское питание. Надеемся, что скоро будет введена маркировка детской воды.

- Вы также курируете блоки социальных товаров и фарму. Есть ли в этих сегментах проблемы с наличием товаров для детей и какие решения ищутся? Российские родители, к примеру, уже не представляют себе жизни без подгузников зарубежных брендов.

- Ни один из иностранных производителей не ушел с нашего рынка, поставки продолжаются. Тем не менее, и наше производство развивается: сегодня порядка 50% рынка обеспечивается российской промышленностью.

- Недавно довольно остро вспыхнула тема нехватки детского Панадола в аптеках. Есть ли опасность ухода с российского рынка фармпроизводителей, поставляющих препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств?

- Сегодня мы не видим таких рисков. Что касается Панадола, то это торговая марка лекарства, международное непатентованное наименование которого соответствует Парацетамолу. На сегодняшний день у нас есть несколько десятков регистрационных удостоверений на лекарства, которые содержат Парацетамол в виде суспензий и растворов. То есть, это как раз детские формы. У России есть технологическая возможность производства детских препаратов, аналогичных Панадолу, по полному циклу, начиная с производства субстанций и заканчивая выпуском готовых лекарств.