Герой спецоперации «Z» капитан-лейтенант Аверьянов заманил врага в «мешок»

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В том и особенность исключительных натур, что они видят вредное и опасное там, где другие не видят ничего особенного, или видят даже хорошее», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Всякий воин должен понимать свой маневр!».

УНИЧТОЖИЛ ДВА СКАЛАДА ВСУ

Ефрейтор Александр Малый

«Подразделение, в котором действовал наводчик ефрейтор Александр Малый, выполняло боевую задачу по артиллерийской поддержке наших войск, ведущих бои с украинскими националистами на одном из тактических направлений. Противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать наши подразделения. В результате точного наведения орудия и грамотных действий Малого были уничтожены 2 склада с боеприпасами, 4 минометных расчета, 10 единиц автомобильной техники большое количество живой силы украинских националистов. Благодаря грамотным действиям Малого удалось нанести существенное поражение живой силе и технике противника, в результате чего врагу пришлось оставить занимаемые позиции. За мужество и отвагу ефрейтор Александр Малый награжден медалью «Жукова»».

ЗАМАНИЛИ ВРАГА В «МЕШОК»

Капитан-лейтенант Антон Аверьянов

«Рота морских пехотинцев Тихоокеанского флота под командованием капитан-лейтенанта Антона Аверьянова выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков. Продвигаясь по заданному маршруту, Аверьянов обнаружил на подступах к поселку численно превосходящего противника. Оценив обстановку Антон принял решение вступить в бой. Используя численное преимущество, противник предпринял попытку окружить и блокировать подразделение Аверьянова. Оценив складывающуюся ситуацию, понимая, что противник многократно превосходит числом, командир роты принял решение на отвод личного состава к району сосредоточения основных сил бригады, заманивая противника в «мешок». При этом сам капитан-лейтенант Антон Аверьянов осуществлял прикрытие отходящего подразделения. Заманив врага в «мешок», российские военнослужащие перешли в контрнаступление и нанесли существенный урон противнику».