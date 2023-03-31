Анекдоты: «Курение предупреждает: Минздрав - ябеда!»

- Любимая, ради тебя я готов на все.

- Что, и свою квартирку готов на меня переписать?

- Ну ты любовь-то с безумием не путай.

* * *

- Тебе пиво, получается, дороже, чем я?!

- Нет, пиво получается дешевле, чем ты.

* * *

Если свет выключается со звуком «э», значит, в туалете кто-то есть.

* * *

«А ты сиди и не квакай!» - иногда напоминал Иван-царевич жене о ее прошлом.

* * *

Хочешь, чтобы тебя помнили потомки? Почаще покупай детям мороженое.

* * *

На соревнованиях по метанию молота спортсмен так далеко забросил молот, что зрители ахнули. А один из зрителей даже ахнуть не успел.

* * *

Я многим монархистам предлагал пойти ко мне в крепостные. Не хотят, все себя дворянами видят.

* * *

- Кашляете?

- Кашляю.

- Пьете, курите?

- Пью, курю.

- Так, срочно бросайте пить и курить!

- И что же я после этого, доктор, только кашлять смогу?

* * *

Автор фильма «Плоская Земля» категорически отказался от премии «Золотой глобус».

* * *

- Мне бы бюджетный скраб для тела.

- Вот рекомендую! Мочалка «Шахтeрская»!

* * *

- Доброе утро, зайчик!

- Доброе утро, рыбонька!

- Сварить тебе кофе, воробушек?

- Да, спасибо, кисонька!

Пауза...

- Ты что, тоже забыл, как меня зовут?

* * *

- А любовник ейный - мужик женатый!

- А откуда знаешь, Михална?

- Так он к ей приходит по выходным в сапогах болотных и с удочкой!

* * *

Настоящий оптимист даже в надгробном кресте видит плюсик.

* * *

- Вчера разослал друзьям SMS: «Не могу найти свой телефон, позвони на него. Спс.». Почти все отзвонились. Из чего я сделал вывод, что у меня не самые умные друзья.

- А телефон-то нашел?

- Это подтверждает мою теорию...

* * *

Кощей очень боялся сальмонеллеза.

Он так и говорил: «Смерть моя в яйце!»

* * *

У ребенка были фломастеры всех цветов, но на всех рисунках папа был всегда синий.

* * *

Если выходишь замуж за хорошего человека, абсолютно не важно, какого цвета у него «Бентли».

* * *

- Фима, шо ви мне все время подмигиваете?

- Ой, Циля, это нервный тик.

- Фима, ви таки обманщик и негодяй! А я уже настроилась…

* * *

Пролетевший над российской военной базой американский дрон вернулся с установленным Яндекс.Браузером.