Анекдоты: «Курение предупреждает: Минздрав - ябеда!»

- Любимая, ради тебя я готов на все.
- Что, и свою квартирку готов на меня переписать?
- Ну ты любовь-то с безумием не путай.
* * *
- Тебе пиво, получается, дороже, чем я?!
- Нет, пиво получается дешевле, чем ты.
* * *
Если свет выключается со звуком «э», значит, в туалете кто-то есть.
* * *
«А ты сиди и не квакай!» - иногда напоминал Иван-царевич жене о ее прошлом.
* * *
Хочешь, чтобы тебя помнили потомки? Почаще покупай детям мороженое.
* * *
На соревнованиях по метанию молота спортсмен так далеко забросил молот, что зрители ахнули. А один из зрителей даже ахнуть не успел.
* * *
Я многим монархистам предлагал пойти ко мне в крепостные. Не хотят, все себя дворянами видят.
* * *
- Кашляете?
- Кашляю.
- Пьете, курите?
- Пью, курю.
- Так, срочно бросайте пить и курить!
- И что же я после этого, доктор, только кашлять смогу?
* * *
Автор фильма «Плоская Земля» категорически отказался от премии «Золотой глобус».
* * *
- Мне бы бюджетный скраб для тела.
- Вот рекомендую! Мочалка «Шахтeрская»!
* * *
- Доброе утро, зайчик!
- Доброе утро, рыбонька!
- Сварить тебе кофе, воробушек?
- Да, спасибо, кисонька!
Пауза...
- Ты что, тоже забыл, как меня зовут?
* * *
- А любовник ейный - мужик женатый!
- А откуда знаешь, Михална?
- Так он к ей приходит по выходным в сапогах болотных и с удочкой!
* * *
Настоящий оптимист даже в надгробном кресте видит плюсик.
* * *
- Вчера разослал друзьям SMS: «Не могу найти свой телефон, позвони на него. Спс.». Почти все отзвонились. Из чего я сделал вывод, что у меня не самые умные друзья.
- А телефон-то нашел?
- Это подтверждает мою теорию...
* * *
Кощей очень боялся сальмонеллеза.
Он так и говорил: «Смерть моя в яйце!»
* * *
У ребенка были фломастеры всех цветов, но на всех рисунках папа был всегда синий.
* * *
Если выходишь замуж за хорошего человека, абсолютно не важно, какого цвета у него «Бентли».
* * *
- Фима, шо ви мне все время подмигиваете?
- Ой, Циля, это нервный тик.
- Фима, ви таки обманщик и негодяй! А я уже настроилась…
* * *
Пролетевший над российской военной базой американский дрон вернулся с установленным Яндекс.Браузером.