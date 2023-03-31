80 лет назад завершилось одно из самых долгих и кровавых сражений Великой Отечественной

Гробы с останками солдат на церемонии закрытия поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", 2021 г. В ходе экспедиции были обнаружены останки более 270 солдат и офицеров Красной Армии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему у нас так неохотно вспоминали Ржев? Об этом «КП» поговорила с кандидатом исторических наук, главным научным сотрудником Тверского государственного объединенного музея Светланой Герасимовой.

«ЗАБЫТАЯ» ИЛИ «НЕУДОБНАЯ»

- Почему Ржевская битва долго замалчивалась?

- В советское время о Ржеве вспоминали редко. Большие потери и длительные неудачи на этом участке фронта были неудобны для пропаганды. 23 февраля 1943 года в приказе Сталина еще говорится о Ржеве в одном ряду с городами, где шли большие сражения: «Никогда не забудет наш народ о боях в районе Москвы, Сталинграда, Ржева…», но с 1945-го этого не было. Когда фронты начали по итогам войны создавать свои выставки, 1-й Прибалтийский (бывший Калининский) фронт в документах, где перечислены все его операции, не упомянул ни одну из ржевских. В середине 1960-х, когда снова стали говорить о войне и праздновать 9 Мая, Калининский обком партии обратился в ЦК с просьбой наградить Ржев орденом Отечественной войны. В протоколе Секретариата ЦК резолюция на этом запросе - «нецелесообразно».

- Но даже Черчилль поздравлял Сталина со взятием Ржева?

- Английский премьер поздравлял его и со взятием Вязьмы. Наши историки о Ржеве начинали говорить очень постепенно. В 60-е - о Ржевско-Вяземской операции. В 70-е - уже о трех ржевских операциях. В 90-е вышла книга американца Гланца о второй Ржевско-Сычевской операции. Известной ныне как «Марс».

- Имело значение, что тут командовали фронтами Жуков и Конев - их называют маршалами Победы, а здесь победой не пахло…

- Наверное, имело. В музее маршала Жукова о Ржеве вообще не говорится. И в его биографии об этом этапе информации мало.

- Какую задачу мы решали подо Ржевом?

- Уничтожить опасный плацдарм немцев под Москвой. Убрать угрозу повторного наступления на столицу. Они же стояли в 150 километрах!

- Почему бились как об стену?

- Калининскому и Западному фронтам противостояли от половины до двух третей всех гитлеровских армий группы «Центр». Там стояла сильная 9-я армия Моделя. 2-я армия, 4-я танковая... Немцы уцепились за этот выступ с конца 1941-го и стали создавать этот рубеж. Железные и шоссейные дороги строили. Мощные укрепления, многокилометровые, по последнему слову военной науки. Опорными пунктами немцев были не только Ржев, но и Вязьма, Сычевка, Гжатск, Оленино, Белое.

Когда весной 1943-го выступ ликвидировали, изучать эти укрепления приезжали слушатели Военной академии имени Фрунзе.

- У нас были ошибки?

- Подо Ржевом было распыление сил. На что Жукову еще в 1942-м указывали. Мол, его Западный фронт наступает растопыренными пальцами. Как и войска на Калининском фронте, у Конева. В операции «Марс» два этих фронта создали 12 (!) ударных группировок. Ощутим был недостаток снарядов. О чем писал сам Жуков.

СТРАШНЫЕ ПОТЕРИ

- Потери огромные?

- Данные до сих пор не полные. Только на Ржевско-Вяземском выступе в наступательных операциях наши общие потери оцениваются в 1 миллион 300 тысяч человек. Но наступления шли 8 месяцев из 15. 7 месячев - бои оборонительные. По ним цифры не точны. Например, при обороне Белого летом 1942-го мы лишь пленными и пропавшими без вести потеряли 50 тысяч. Когда-то маршал Куликов называл цифру 2,5 миллиона - но это вместе с двумя Московскими операциями.

- А потери вермахта?

- Есть данные по 9-й армии - до 120 тысяч погибших. Германский союз по уходу за воинскими захоронениями давал такие цифры. Потери других армий немцев подо Ржевом точно не подсчитаны.

- Сколько жителей было во Ржеве до войны?

- По переписи 1939 года - 55 тысяч. Когда пришли немцы, к октябрю 1941-го, по данным НКВД, во Ржеве осталось 20 тысяч. А в марте 1943-го назывались цифры - от 192 до 298 жителей. На первый митинг по освобождению Ржева пришли 362 человека. В городе из 5 тысяч домов осталось около трехсот.

В память о ржевских сражениях у мемориала (он слева) в один из Дней Победы в воздух подняли сотни дронов, повторив памятник в небе (справа на фото). Фото: Кадр видеосъемки

ПОБЕГ ИЗ ГОРОДА

- Немцы сами оставили Ржев?

- Весь 1942-й немцы не боялись нашего котла. Только 6 февраля 1943 года Гитлер разрешил вывод войск с Ржевско-Вяземского выступа. Из-за огромных потерь под Сталинградом у него не осталось резервов, чтобы закрыть дыры на фронтах. Лишь это заставило фюрера снять войска из-подо Ржева. Вывели 16 дивизий в район Орла. Летом 1943-го они уже участвовали в Курской битве. Вначале бои подо Ржевом помогали Сталинграду - оттягивали силы с юга. А потом победа под Сталинградом помогла отогнать немцев от Ржева.

- То есть в феврале - марте 1943-го наши уже гнались за отступающими немцами?

- Операция готовилась раньше. Должны были подойти войска с юга, освободившиеся после Сталинграда, чтобы перекрыть немцам выход. Но затянули. Западный и Калининский фронты видели, что немцы уходят - но приказа наступать из Ставки не было. И операция из наступательной превратилась в погоню. Перерезать пути отхода гитлеровцам наши не смогли. Тогда сняли Конева 27 февраля. Думаю, его сделали козлом отпущения. Если бы Ставка и Генштаб ему сразу приказали наступать - он бы наступал.

«ЭТО СПАСЛО МОСКВУ»

- Погибших хоронили долго?

- Их были тысячи. Месяцами лежали. Я видела письмо, которое писал наш боец после освобождения Белого в марте 1943-го. Они шли по дороге, а вокруг трупы. Пролежали всю зиму. Он у одного вытащил документы - ох ты, из нашей деревни. В 1941-м отступали и оставляли их лежать. В 1943-м уходили вперед - и тоже не успевали хоронить...

- За что погибло столько людей?

- Это и перемалывание сил противника. И спасение Москвы. От группы армий «Центр», которая пришла к Москве в 41-м, к 44-му осталась половина. Во многом благодаря Ржеву.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Я убит подо Ржевом,

В безымянном болоте,

В пятой роте,

На левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва

И не видел той вспышки,

Точно в пропасть с обрыва

И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире

До конца его дней

Ни петлички,

Ни лычки

С гимнастерки моей...

Фронт горел, не стихая,

Как на теле рубец.

Я убит и не знаю -

Наш ли Ржев наконец?..

Александр ТВАРДОВСКИЙ.