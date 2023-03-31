Вопрос дня: Нужен ли на неделе сокращенный рабочий день? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России:

- Слушайте, вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным (возможный при благоприятных обстоятельствах. - Ред.) таким решением, даже если это будет принято. У нас таких обсуждений не ведется.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

- Что такое счастье? Утром хотеть на работу, а вечером хотеть с работы домой. При условии, что работа - любимая, а дома - дорогие сердцу люди. Даже рука не поднимется что-то сократить…

Виктор Гербергаген, администратор неформального Объединения лентяев:

- Cчитаю, что график 5/2 (пять дней пашем, два - лежим. - Ред.) нецелесообразен. За рубежом было много исследований, где показывалось, что в областях, связанных с умственным трудом, 4/3 - эффективнее. По себе могу это сказать.

Геннадий Онищенко, академик РАН (приезжает на работу «к часу утра»):

- Как по мне - так нужно и субботу сделать рабочей. Братья и сестры! Не то время, чтобы прохлаждаться!

Олег Басилашвили, народный артист СССР:

- Чем меньше работать - тем лучше? Ничего в этом не понимаю. Я привык работать так, что света Божьего не видел. На Невском проспекте, в ресторане, не был ни разу за всю жизнь - не было времени. Пусть вводят что хотят. Они там, наверху, соображают, а мы тут, внизу, живем своей жизнью.

Антон Немцов, бизнесмен, сын политика Бориса Немцова:

- Очень многие исследователи производительности труда пришли к выводу, что основную работу мы делаем за четыре-пять часов. А остальные три - просто нахождение в офисе. Поэтому короткий рабочий день, наверное, инициатива интересная. Возможно, это позволит людям более эффективно трудиться. Вместо того чтобы обманывать себя и сидеть в офисе, ничего не делать, человек в полной мере пойдет отдыхать домой. И потом придет на работу более отдохнувшим.

Нина Ковалюнас, кандидат философских наук, доцент:

- Сокращенный рабочий день в пятницу нужен, потому что дополнительный отдых, особенно перед выходными, даст возможность психологической разгрузки. Человек сможет лучше распределить время и чувствовать себя свободнее.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Сокращенный день ни к чему. У нас нормальный 8-часовой рабочий день. Тем более заводы оборонного комплекса сейчас работают в три смены, чтобы обеспечивать СВО. Думаю, что законопроект внесли те депутаты, которые недопонимают, что такое промышленность. И что на дворе - весна 2023-го.