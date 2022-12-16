Последние данные о ситуации вокруг Украины на 16 декабря 2022 года: В Киеве смеются над мыслью от переговорах, но боятся мобилизованных русских солдат

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Крым работает на полную катушку

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что общий объем контрактов предприятий ОПК Крыма по гособоронзаказу превысил 23 миллиарда рублей. Он уточнил: «Идет обкатка беспилотников. Мы начали самостоятельную сборку. У нас хорошая техника. Разработки были еще до СВО, и они продолжаются. Регулярно проходят учения». По словам Аксенова, на полуострове работают 19 предприятий ОПК с объемом контрактов по гособоронзаказу на сумму более 23 млрд рублей. В частности, со второго квартала 2022-го завод «Фиолент», КТБ «Судокомпозит», Феодосийский оптический завод нарастили производство на 35–40%. И дальше будут наращивать. Киев, Крым не ваш.

Киев продолжает попытки уничтожить Донецк

Алексей Кулемзин, мэр Донецка, сообщил, что снаряды ВСУ при массированном обстреле Донецка попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. ВСУ выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град». Были поражены Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, городской рынок. Вновь погибли мирные жители. Но никто западнее Немана ничего этого в упор не видит.

Над самостийной звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали 15 декабря в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Это следует из данных официального украинского ресурса для оповещения. Тревоги в шести украинских региона были объявлены в течении 5 минут утра среды, 15 декабря. На Банковой пригнулись. Наверное, это предвестие украинского зимнего наступления на русских. Или отступления.

Вашингтон шлет Киеву самые умные бомбы

The Washington Post сообщает, что Вашингтон пошлет Киеву лучшее электронное оборудование. Оно преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». В комплектах подобного оборудования (Joint Direct Attack Munition, JDAM) - устройства глобального позиционирования для повышения точности поражения. Они могут крепиться к различным видам оружия. В том числе, наземного базирования. Если это чудо, то оно не поможет злу одолеть добро. Только отсрочит мучения.

Диверсанты лезут на Донбасс

Андрей Марочко, офицер НМ ЛНР, сообщил про усилившуюся активность украинских диверсантов на территории республики. По его данным, диверсанты ВСУ действуют группами по 10-12 человек. Марочко заявил: « Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня». Они пытаются, а мы их испытываем. Вот чудаки. Финал ведь известен.

Поляки удивились тому, что на Украине взрывают

Ярослав Шимчик, главный комендант польской полиции, получил ранение при взрыве одного из презентов, которые он получал во время визита на Украину. В МВД Польши сообщили, что инцидент произошел в помещении, рядом с кабинетом Шимчика: «Взорвался один из подарков, которые получил комендант во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря этого года, где он встретился с руководством полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям Украины». По словам представителей польского МВД, подарочек был получен от «одного из руководителей украинских сервисов». При взрыве Шимчик получил легкие травмы. Пострадал и гражданский сотрудник главного управления национальной полиции. Да, в Киеве такое бывает. Но Варшава же не придает этому слишком большого значения?

Залужный испугался российской мобилизации

В интервью The Economist главком ВСУ вынужден был признать, что российская частичная мобилизация позволила замедлить украинское контрнаступление в районе Кременной и Сватово. Валерий Залужный так и сказал: «Российская мобилизация сработала». Главком Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, скрепя сердце, согласился с тем, что Россия обладает очень большим потенциалом с точки зрения человеческого ресурса. Господа офицеры, может, после этого стоит уносить ноги?

Этот Ермак до Сибири бы не добрался

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак разоткровенничался в интервью журналу Economist: «Мнение ряда западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой...» По мнению правой руки Зеленского, призывать к переговорам Москвы и Киева до того, как «Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства» — это «смешно». Ермак заявил, что прежде чем стороны сядут за стол переговоров, должен быть выполнен ряд условий. В том числе, обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности незалежной. Да, есть методика самовнушения, но она работает далеко не всегда.