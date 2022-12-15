В штаб-квартире польской полиции взорвался гранатомет-подарок из Украины. Есть три версии

СМИ сообщили о новом «загадочном взрыве» — на сей раз в Варшаве, и не где-нибудь, а в штаб-квартире полиции Фото: REUTERS

Украинское оружие продолжает сеять хаос на просторах Речи Посполитой. Ровно месяц назад, 15 ноября, в районе восточнопольского села Пшеводув упала ракета, приведшая к гибели двух местных жителей. По наиболее вероятной версии, которую не отрицали даже традиционно русофобские чины США и НАТО, речь шла об украинской системе С-300, по неизвестной причине открывшей «дружественный огонь» по приграничному Люблинскому воеводству.

Теперь же СМИ сообщили о новом «загадочном взрыве» — на сей раз в Варшаве, и не где-нибудь, а в штаб-квартире полиции. Инцидент произошёл утром в среду, 14 декабря, под кабинетом начальника ведомства — генерал-майора Ярослава Шимчика. Результаты — обвалившийся потолок вкупе с госпитализацией самого офицера. Ещё один находившийся рядом сотрудник получил лёгкие ранения.

Однако вместо ожидаемой «руки Москвы» в трагикомическом теракте всплыл… украинский след. Как сообщили польские СМИ, 11-12 декабря высокопоставленный офицер полиции ездил с рабочим визитом в Незалежную, общался с коллегами из местных спецслужб, которые и подарили ему гранатомёт.

Оставим за кадром вопросы, каким образом такую «игрушку» можно было протащить через украино-польскую границу (полиция — это не армия, ей тяжёлое вооружение не положено), и зачем вообще держать столь опасный экспонат в заряженном состоянии — любой варшавянин с гордостью напомнит вам национальную пословицу: «Polska Nierzadem stoi». Дословно — «Польша непорядком стоит».

Впрочем, конкурирующее ведомство, прокуратура, начало детальное расследование инцидента. Отсматриваются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы. Есть как минимум три версии: полицейские пытались изучить подарок, но не справились с незнакомым устройством; оно детонировало само (есть множество свидетельств некачественной работы украинского и западного оружия, взрывающегося в руках самих стрелков); наконец, теоретически в гранатомёт можно добавить «закладку», чтобы он через некоторое время непроизвольно выстрелил — правда, в данном случае не очень понятно, зачем.

И всё это в очередной раз поднимает вопрос теневого оружейного трафика с Украины: опасные «игрушки», в том числе из последних западных поставок, через контрабандные схемы расползаются по всему миру, пока где-нибудь не громыхнёт — так, как в среду в Варшаве.