Герой спецоперации «Z» гвардии лейтенант Алиев провел жесткий штурм позиций врага

Гвардии лейтенант Имам АЛИЕВ и Сержант Сергей КАСАЛАПОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Баба бьет задом, передом, а дело идет чередом», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал воинов: «Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое».

ВЫТАЩИЛ НА СЕБЕ ЧЕТВЕРЫХ РАНЕНЫХ

Сержант Леонтий ПРИМАЧЕВ

«Под непрекращающимся артиллерийским огнем командир отделения – санитарный инструктор сбора и эвакуации раненых сержант Леонтий Примачев вел наблюдение. Противник нанес массированный удар по взводному опорному пункту. Оценив обстановку и обнаружив, что 4 военнослужащих получили тяжелые ранения, сержант Примачев выдвинулся на позицию, несмотря на близкие разрывы артиллерийских и минометны снарядов, лично эвакуировал из зоны поражения раненых, оказал им первую медицинскую помощь и организовал доставку в госпиталь».

Сержант Леонтий ПРИМАЧЕВ

ВОССТАНОВИЛ НЕПРИРЫВНУЮ СВЯЗЬ

Сержант Сергей КАСАЛАПОВ

«В условиях интенсивного противоборства со стороны противника и применения им артиллерийских систем, РСЗО и минометов по переднему краю рубежа обороны бригады на протяжении 2 часов боя, старший оператор связи сержант Сергей Касалапов лично, в кратчайшие сроки восстановил и в дальнейшем организовал непрерывную связь между командным пунктом бригады и взводными опорными пунктами. Это обеспечило нанесение огневого поражения по вновь выявленным позициям противника артиллерией бригады и позволило избежать потерь среди личного состава подразделения».

ПРОВЕЛ ЖЕСТКИЙ ШТУРМ ПОЗИЦИЙ ВРАГА

Гвардии лейтенант Имам АЛИЕВ

«Гвардии лейтенант Имам Алиев вместе со своим мотострелковым взводом производил зачистку местности в районе одного из населенных пунктов. В ходе выполнения задания он обнаружил вооруженную группу боевиков в заброшенном здании. Оценив обстановку, Имам возглавил штурмовую группу, скрытно выдвинулся к зданию и неожиданно атаковал националистов. В ходе штурма Имам лично уничтожил противников на двух укрепленных позициях, после чего, заняв оборону в здании, организовал систему огня взвода. Противник стремясь отбить потерянные рубежи предпринял контратаку при поддержке артиллерии. Имам Алиев в ходе отражения нападения умело маневрировал огнем взвода и грамотно руководил сменой огневых позиций средств огневой поддержки, несмотря на полученную в ходе боя контузию. Также Имам оперативно оказал первую помощь раненому подчиненному, остановил кровотечение, тем самым спас ему жизнь. Героические действия гвардии лейтенанта Имама Алиева позволили сохранить жизни личному составу и отбить все атаки противника.

За проявленную смелость, мужество и отвагу награжден орденом «Мужества»».