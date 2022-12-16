Сбежавшую из России Чулпан Хаматову отлучили от тяжелобольных детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт убрали из попечительского совета фонда "Круг добра". Он занимается помощью тяжелобольным детям. Хаматова также является соучредителем фонда "Подари жизнь", а Раппопорт - попечителем фонда "Дети-бабочки".

Президент России Владимир Путин решил обновить состав попечительского совета фонда "Круг добра". Согласно указу главы государства, новыми членами фонда стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и прославленный хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт исключили из попечительского совета. Одна живет в Латвии, другая, по слухам, - в Италии.

Стоит отметить, что после внезапного побега Хаматовой из России остро встал вопрос о том, что будет с фондом "Подари жизнь", соучредителем которого является актриса. Многие кинулись обвинять звезду в том, что она бросила умирающих детей.

Директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова тогда так высказалась об эмиграции Чулпан: "Наша работа никогда не зависела от местонахождения и личной жизни учредителей, попечителей и амбассадоров. Они не получают и никогда не получали в фонде зарплату. Чулпан всегда помогала и, я надеюсь, будет и дальше помогать фонду как волонтер, просто пока в удаленном формате".

Сейчас Хаматова живет в элитной латвийской деревне в шикарном доме за 300 тысяч евро. Артистка устроилась на работу в рижский театр. Периодически она дает интервью, в которых поливает Россию помоями.

Ранее она отреклась от государственных наград и премий: "Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать".

По словам актрисы, ее несколько раз пытались представить к государственным наградам, но она каждый раз отказывалась. Когда организаторам все же удалось уговорить ее приехать, Хаматова молча забрала награду и все деньги передала в благотворительный фонд "Подари жизнь". "Потом предлагали еще, но я не получала уже", - заявила сбежавшая в Латвию артистка.

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