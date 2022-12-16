«Орала так, что сама себя не слышала»: Гузеева рассказала, почему ей стыдно перед своими детьми

Лариса Гузеева. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лариса Гузеева всегда была несдержанна на язык. Телеведущая отличается непростым характером, от которого страдают все вокруг. И в первую очередь – ее дети. В соцсетях актриса призналась, что ей до сих пор стыдно перед ними за свое поведение. Накануне Нового года Лариса призвала молодых родителей быть более чуткими к своим детям и не повторять ее ошибок в воспитании.

Телеведущая признает, что была чересчур строга к сыну и дочке. При этом актриса отметила, что никогда не наказывала их.

«Грозилась наказать и фантазии мои были страшные, но… до дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления. Мы все помним слова - они ранят и уничтожают. Сколько угодно потом не говори, что этого не было, я этого не делала - слово впечатывается намертво», - рассказала звезда шоу «Давай поженимся!» на своей странице.

Ранее телеведущая рассказывала, что строго воспитывала сына Георгия, чтобы в его жизни не появились наркотики и алкоголь. Актриса контролировала каждый его шаг. В соцсетях Лариса признавалась, что была «железобетонной» матерью, и теперь каждую ночь она перед сном мысленно просит прощения у первенца. В телефонной книге Георгий записал ее под именем «Зима». Лариса говорит, что не обижается на это и понимает, что заслужила такое прозвище.

А вот со своей дочкой Ольгой актриса вела себя гораздо мягче. В прошлом у девушки случались нервные срывы и приступы агрессии, которые она не может сдерживать. Во время одного из таких припадков Ольга учинила погром в своей комнате, снимки появились в соцсетях. Актриса тогда не стала критиковать дочь, ограничившись замечанием: «Лучше содрать обои, чем кожу».

Актриса с детьми: Ольгой и Георгием. Фото: соцсети.

Сына Георгия Гузеева родила в 1992 году во втором браке – она была замужем за редактором Кахой Толордавой. Актрисе тогда было 32 года. Телеведущая говорила, что всегда воспитывала детей в строгости, потому что у нее особо не было времени ими заниматься.

- Я вот жесткий человек, у меня времени не было воспитывать, я работала. Когда Лельке было пять, а Георгию 12, то я сказала: «Если буду слышать визг и писк из комнаты, то даже не буду разбираться, кто виноват - накажу обоих! После этого они перестали жаловаться друг на друга, - поделилась актриса своими секретами воспитания в одном из интервью.

Лариса Гузеева трижды была замужем. В 1984 году на съемках фильма «Соперницы» актриса встретила своего первого мужа Илью. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Все годы замужества Лариса боролась с его пристрастием к наркотикам, но безрезультатно. В этот период она сама стала алкоголичкой. В 1991 году, через семь лет брака, Гузеева ушла от мужа. Впоследствии он умер от передозировки.

Второй муж Ларисы – грузинский редактор Каха Толордава – встретил Гузееву на съемках фильма «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. В картине у него была маленькая роль священника. Гузеева вышла за него замуж, когда узнала, что забеременела. Их брак был недолгим. Лариса тогда была на пике популярности, поэтому предпочла карьеру семье.

Со своим третьим мужем – ресторатором Игорем Бухаровым актриса живет с 1999 года. Правда, познакомились они гораздо раньше, когда ей было 18, а ему – 17 лет. Но потом жизнь развела их. Бухаров и Гузеева поженились в 1999 году, в браке у них появилась дочь Ольга – актриса родила ее в 41 год.