Важное заявление Трампа оказалось рекламой

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о запуске продаж собственной коллекции NFT, которые политик назвал «бейсбольными карточками».

Анонсированное накануне «важное заявление», которое бывший глава Белого дома обещал сделать на своей странице в соцсети Truth Social, оказалось рекламой: спустя сутки после выхода заинтриговавшего всех ролика Трамп объявил о запуске собственной коллекции NFT.

Всего выпущено 45 изображений, на которых главный республиканец Америки предстает в различных обликах. Среди них образы ковбоя, игрока в гольф, пилота, гонщика, космонавта, супергероя и многие другие.

Стоимость одного изображения, которые можно приобрести на специальном сайте, составляет $99, а вот того, кто приобретет всю коллекцию целиком, ждет приятный бонус – ужин в резиденции Трампа во флоридском Мар-а-Лаго.

Объявление экс-президента о «важном заявлении» наделало много шума в соцсетях: пользователи выдвинули ряд предположений, среди которых наиболее популярной стала версия о продолжении так называемого твиттергейта, в ходе которого Илон Маск сделал ряд заявлений, разоблачающих политику демократов относительно публичной информации. Также немало завсегдатаев соцсетей предположили, что объявление коснется предстоящей президентской гонки.