Британию парализует забастовка медсестер

Большинство опрошенных британцев заявили, что средний медперсонал в стране получает крайне мало, а NHS не в состоянии обеспечить даже минимум услуг нуждающимся в медицинской помощи. Фото: REUTERS

Забастовка среднего и младшего медицинского состава Британской национальной системы здравоохранения (NHS) грозит парализовать все сегменты экономики Соединенного королевства.

Бастующие медсестры получили поддержку депутатов-лейбористов, которые присоединяются к ним на многочисленных пикетах.

Удивительно, но столь непопулярную акцию поддерживают и простые граждане: 64% опрошенных британцев заявили, что средний медперсонал в стране получает крайне мало, а NHS не в состоянии обеспечить даже минимум услуг нуждающимся в медицинской помощи. В итоге, людям приходится платить из своего кармана: согласно проведенным опросам, в прошлом году каждый восьмой британец вынужден был обращаться в платные клиники только потому, что в NHS люди не могли получить никакой помощи, либо ее приходилось ждать слишком долго. При этом каждый работающий британец платит налоги, немалая часть которых идет на финансирование NHS.

Также британцы признались, что длинные очереди в NHS повлияли на состояние их здоровья: 34% опрошенных определили это влияние как сильное, а 42% - как негативное; еще 36% опрошенных заявили, что состояние их здоровья из-за этого сильно ухудшилось.

Уже стало известно, что хорошо скоординированные акции, охватившие всю Британию, являются лишь началом более жестких и более массовых мероприятий в защиту свих прав, которые намерены предпринять медсестры и медбратья. Их профсоюз уже заявил о том, что в январе Великобритания погрузится в еще больший хаос, поскольку медперсонал не ограничится лишь пикетами и частичным невыходом на работу. Также к забастовке лидеры протестного движения намерены присоединить и представителей других специальностей.

Зарплата среднего и младшего медперсонала в NHS не повышалась десятилетиями, хотя стоимость жизни выросла в разы. Профильные министры и депутаты пытались представить свои рекомендации руководству NHS, но дальше благих намерений дело не пошло.

Чашу терпения переполнило заявление нынешнего главы Минздрава страны Стива Барклая, сообщившего, что перед началом нынешней забастовки он встречался с профсоюзными деятелями, и «даже нашел общий язык с ними». Но Барклай счел просьбы профсоюза об увеличении зарплаты медсестер «необоснованными», даже несмотря на то, что рекордная инфляция британского фунта существенно снизила уровень жизни во всей стране. Не стал он учитывать и героические усилия врачей и медсестер во время пандемии COVID-19. Нынешнее британское правительство считает, что уступки могут спровоцировать вал требований о повышении зарплаты со стороны представителей других бюджетников.